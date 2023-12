Pomoću novog filtra na TikToku možete proširiti svoje fotografije, doznajte kako

Kako biste ga mogli koristiti, morat ćete preuzeti aplikaciju CapCut. Nakon što ju instalirate i pokrente, evo uputa korak po korak što trebate učiniti.



1) Pronađite predložak



Na CapCutu i TikToku već postoji hrpa predložaka koje možete koristiti.



Ako želite iskoristiti neki koji vam se svidio, otvorite taj video na TikToku i kucnite na CapCut | Try AI Expand Template iznad njihovog korisničkog imena, i zatim Use template in CapCut.



2) Upotrijebite predložak u CapCutu



Kada ste u CapCutu na predlošku po svom izboru, kliknite plavo dugme Use template. Pojavit će se zahtjev za dopuštenjem.



Ako vam to odgovara, kucnite Allow i dajte CapCutu pristup svim vašim fotografijama.



3) Učitajte svoje slike



Morat ćete odabrati šest fotografija koje želite proširiti.



4) Pregledajte svoj video



Nakon što ste zadovoljni odabirom fotografije, kucnite Preview u donjem desnom kutu videozapisa. Time ćete također automatski preuzeti kopiju vašeg videa na mobitel.



5) Prebacite se s CapCuta na TikTok



Kucnite Add sound in TikTok u gornjem desnom kutu. Automatski će eskportirati video u TikTok i dodati zvuk. Uredite videozapis na uobičajeni način i objavite ga u aplikaciji, piše Mashable.