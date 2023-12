Pet ključnih tehnoloških trendova u 2024. na koje se trebamo pripremiti

Održiva tehnologija uključuje ekološki prihvatljivije načine obavljanja stvari koje već radimo – poput električnih automobila, bicikala i javnog prijevoza. To također uključuje nova rješenja za ekološke probleme, poput zelene i obnovljive energije. Kružno gospodarstvo postat će sve važniji koncept jer se trajnost, mogućnost recikliranja i ponovne upotrebe ugrađuju izravno u proizvode u fazi projektiranja. A svijet tehnologije dodatno će prihvatiti ideje kao što je zeleno računalstvo u oblaku, gdje infrastruktura i usluge daju prioritet smanjenju potrošnje energije i emisija ugljičnog dioksida te održivim aplikacijama – softverskim alatima osmišljenim da nam pomognu živjeti na ekološki prihvatljiviji način.

U 2024. nastavit ćemo vidjeti sve manje razlike između stvarnog i virtualnog svijeta. To znači da digitalno postaje sve realističnije, a stvarno postaje fleksibilno i podatno kao i digitalno.

U raznim industrijama vidimo da se ovaj koncept pojavljuje u obliku digitalnog blizanca – virtualnog prikaza objekta, sustava ili procesa iz stvarnog svijeta. To može biti jednostavno kao pojedinačna komponenta ili složeno kao cijeli grad ili čak ekosustav. Ono što je važno, digitalni blizanac izgrađen je od podataka o njegovom dvojniku iz stvarnog svijeta. Napredak u genomici znači da možemo rastaviti temeljnu bit života u digitalni kod, kojim se zatim može manipulirati i ponovno graditi u stvarnom svijetu kako bi se proizveli novi lijekovi i iskorijenile bolesti.

Realno i digitalno se sve više isprepliću. Tehnologije poput proširene stvarnosti (AR), virtualne stvarnosti (VR) i sveobuhvatnog interneta ruše barijere između fizičkog svijeta i digitalnih domena u kojima provodimo sve više vremena. Više nego prije postojimo kao digitalni avatari u virtualnim okruženjima. To vrijedi za posao, gdje surađujemo na daljinu putem platformi kao što su Zoom, Teams i Slack, i igru, gdje su online igranje i e-sportovi popularniji nego ikad. Koristimo društvene aplikacije kao što su TikTok i Instagram za stvaranje virtualnih prostora u kojima dijelimo trenutke iz naših 'stvarnih' života - odabranih i filtriranih za stvaranje digitalnih osobnosti koje postaju naše virtualno ja.

Ali kako generativna umjetna inteligencija bude pronalazila svoj put u sve više aplikacija koje koristimo svaki dan, od tražilica do uredskog softvera, dizajnerskih paketa i komunikacijskih alata, ljudi će shvatiti njen potencijal. Ako se pravilno koristi, to je kao da imamo superpametnog osobnog asistenta pri ruci 24/7, što nas čini učinkovitijima, bržima i produktivnijima.

Kibernetička ​​otpornost

Istraživanja sugeriraju da je jedna od dvije tvrtke bila žrtva uspješnog kibernetičkog napada u posljednje tri godine, a očekuje se da će cijena tih napada za industriju narasti na više od 10 trilijuna dolara do kraja 2024. Zbog ove brzorastuće prijetnje tehnološka rješenja osmišljena za jačanje obrane i pružanje šanse za borbu visoko su na popisu stvari koje svaka organizacija mora imati.

No kibernetička otpornost nadilazi kibernetičku sigurnost jet također sažima mjere koje se mogu poduzeti za oporavak i osiguranje kontinuiteta kada je zaštita probijena. To bi moglo značiti postojanje procedura za daljinski rad kako bi se osiguralo da tvrtke mogu funkcionirati kada osoblje ne može doći do središnjih lokacija – što je tehnološko rješenje koje se tradicionalno ne može smatrati elementom kibernetičke sigurnosti.

Automatizacija kibernetičke obrane putem umjetne inteligencije i strojnog učenja, integrirani okviri koji spajaju sigurnosne mjere s protokolima kontinuiteta i svijest o društvenim čimbenicima od napada društvenog inženjeringa do PR 'gašenja požara' ključni su elementi svake strategije kibernetičke otpornosti.

Kibernetičke prijetnje postaju sve sofisticiranije, a pojačava se natjecanje u donošenju na tržište rješenja koja iskorištavaju revolucionarne tehnologije poput umjetne inteligencije. Stoga će kibernetička otpornost postati sve istaknutiji trend tijekom 2024. u poslovnoj i potrošačkoj tehnologiji.

Kvantno računalstvo

Već se neko vrijeme sve više priča o kvantnom računalstvu i Marr vjeruje da će ono obilježiti 2024. godinu te donijeti opipljive koristi. Kvantna računala sposobna su za izvođenje ogromnog broja izračuna istovremeno koristeći elemente kvantne fizike, kao što su kvantna isprepletenost i superpozicija. To im omogućuje da rade pomoću kvantnih bitova (qubits) koji mogu postojati u više stanja istovremeno, umjesto stanja 1 ili 0, kao tradicionalni računalni bitovi.

Rani investitori u kvantnu tehnologiju uključuju banke i organizacije za financijske usluge koje se nadaju da će moći poboljšati snagu AI sustava razvijenih posljednjih godina u svrhu otkrivanja prijevara, upravljanja rizikom i visokofrekventnog trgovanja.

Kvantno računalstvo ne ubrzava svaki posao za koji koristimo računala, ali 2024. mogli bismo početi uviđati prednosti jer se primjenjuje u različitim područjima, uključujući otkrivanje lijekova, sekvenciranje genoma, kriptografiju, meteorologiju, znanost o materijalima, optimizaciju složenih sustava kao što je protok prometa kroz velike gradove, pa čak i potragu za izvanzemaljskim životom.

Sve su to polja koja imaju ogroman potencijal za rješavanje izazova s ​​kojima se suočavamo mi i naš planet, i bit će uzbudljivo saznati koji će se pomaci postići uz pomoć kvantnog računalstva u bliskoj budućnosti.