OpenAI više nije neprofitna organizacija, otvoren put prema prikupljanju novca

Od sada će se neprofitna organizacija zvati OpenAI Foundation i podijelit će milijarde za zdravlje i zaštitu od kibernetičkih izazova. Promjene čekaju i novonastali profitni dio tvrtke
OpenAI se restrukturirao u profitnu korporaciju.
Kathy Jennings, glavna državna odvjetnica američke savezne države Delaware, odobrila je plan prema kojem je startup, koji je započeo rad kao neprofitna organizacija 2015. godine, restrukturira u korporaciju za javnu dobrobit, vrstu profitnog subjekta koji izražava predanost poboljšanju društva.
Tvrtka je također reorganizirala svoju vlasničku strukturu i potpisala novi ugovor sa svojim dugogodišnjim podupirateljem Microsoftom, koji softverskom divu daje otprilike 27 posto udjela u novoj profitnoj korporaciji OpenAI-ja, ali mijenja neke pojedinosti njihovog bliskog partnerstva.
OpenAI je prema uvjetima ugovora procijenjen na 500 milijardi američkih dolara, što Microsoftov udio čini vrijednim više od 100 milijardi dolara.
Restrukturiranje otvara put proizvođaču ChatGPT-ja za lakše prikupljanje kapitala i profitiranje od svoje tehnologije umjetne inteligencije, čak i dok tehnički ostaje pod kontrolom vlastitog izvornog neprofitnog subjekta.
Promjena Microsoftove uloge
Time je, čini se, završeno više od godinu dana pregovora i najava o budućnosti upravljanja OpenAI-jem i moći koju će profitni investitori i njegov neprofitni odbor imati nad tehnologijom organizacije. Glavni odvjetnici Delawarea, gdje je OpenAI osnovan, i Kalifornije, gdje mu je sjedište, istražuju predložene promjene.
Elon Musk, jedan od suosnivača OpenAI-ja i bivši saveznik njegovog šefa Sama Altmana, osporio je pretvorbu tužbom, od koje je u jednom trenutku odustao, da bi ju potom ponovno podnio prije nego što je dao iznenađujuću ponudu od gotovo 100 milijardi dolara za preuzimanje kontrole nad startupom.
OpenAI sad ima otvoren put prema prikupljanju sredstava za ostvarenje jednog od svojih glavnih ciljeva: izgradnju opće umjetne inteligencije. O tome kad će taj cilj biti postignut odlučit će njegov upravni odbor, čime će efektivno završiti partnerstvo s Microsoftom. No, tu tvrdnju će provjeriti neovisni stručni panel, a Microsoft će ostati prisutan u OpenAI-ju sve do njihovog pravorijeka ili do 2030. godine, što god nastupi prije.
Od sad će se neprofitna organizacija zvati OpenAI Foundation. Odvojit će 25 milijardi dolara za zdravlje i liječenje bolesti te zaštitu od kibernetičkih rizika umjetne inteligencije. Nije objavljeno u kojem će vremenskom razdoblju ta sredstva biti isplaćivana.
Ovaj aranžman ne jamči neovisnost neprofitne organizacije. Čak i ako upravni odbor neprofitne organizacije tehnički može zadržati kontrolu, dvojbeno je može li neprofitna organizacija doista nametnuti svoje vrijednosti profitnim organizacijama, piše Guardian.