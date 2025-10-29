OpenAI više nije neprofitna organizacija, otvoren put prema prikupljanju novca

Od sada će se neprofitna organizacija zvati OpenAI Foundation i podijelit će milijarde za zdravlje i zaštitu od kibernetičkih izazova. Promjene čekaju i novonastali profitni dio tvrtke

OpenAI se restrukturirao u profitnu korporaciju. Kathy Jennings, glavna državna odvjetnica američke savezne države Delaware, odobrila je plan prema kojem je startup, koji je započeo rad kao neprofitna organizacija 2015. godine, restrukturira u korporaciju za javnu dobrobit, vrstu profitnog subjekta koji izražava predanost poboljšanju društva.

Tvrtka je također reorganizirala svoju vlasničku strukturu i potpisala novi ugovor sa svojim dugogodišnjim podupirateljem Microsoftom, koji softverskom divu daje otprilike 27 posto udjela u novoj profitnoj korporaciji OpenAI-ja, ali mijenja neke pojedinosti njihovog bliskog partnerstva. OpenAI je prema uvjetima ugovora procijenjen na 500 milijardi američkih dolara, što Microsoftov udio čini vrijednim više od 100 milijardi dolara. Restrukturiranje otvara put proizvođaču ChatGPT-ja za lakše prikupljanje kapitala i profitiranje od svoje tehnologije umjetne inteligencije, čak i dok tehnički ostaje pod kontrolom vlastitog izvornog neprofitnog subjekta.

Promjena Microsoftove uloge Time je, čini se, završeno više od godinu dana pregovora i najava o budućnosti upravljanja OpenAI-jem i moći koju će profitni investitori i njegov neprofitni odbor imati nad tehnologijom organizacije. Glavni odvjetnici Delawarea, gdje je OpenAI osnovan, i Kalifornije, gdje mu je sjedište, istražuju predložene promjene. Elon Musk, jedan od suosnivača OpenAI-ja i bivši saveznik njegovog šefa Sama Altmana, osporio je pretvorbu tužbom, od koje je u jednom trenutku odustao, da bi ju potom ponovno podnio prije nego što je dao iznenađujuću ponudu od gotovo 100 milijardi dolara za preuzimanje kontrole nad startupom.