Na njoj se radilo više od 13 godina: Iduće godine izlazi nova igra tvorca Binding of Isaaca

Služben datum izlaska Mewgenicsa, igre koju je McMillen razvijao preko 13 godina zakazan je za veljaču iduće godine

Indie razvojni studio Edmunda McMillena ponudio je nove informacije o igri Mewgenics tijekom Reddit AMA sesije, uključujući i blago odgađanje izlaska. Igra, prvi put najavljena još 2012., trebala je stići ove godine, no Steam verzija sada je pomaknuta na 10. veljače. Mewgenics je taktički RPG u kojem sakupljate i međusobno križate mačke. Igra je karakteristična po McMillenovom morbino-šaljivom vizualnom stilu, uz isprane boje, grozne mutacije i tvrdi taktički gameplay.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Edmund McMillen

Dug razvoj dodatno je produžen jer je McMillen u međuvremenu radio na naslovu Super Meat Boy Forever, a publika ga poznaje i po uspješnici The Binding of Isaac, koja je u posljednje vrijeme ostvarila nekoliko zapaženih crossovera, među njima i onaj s Balatrom.