MEWGENICS

Na njoj se radilo više od 13 godina: Iduće godine izlazi nova igra tvorca Binding of Isaaca

Damir Rukavina

11.12.2025 u 12:34

Mewgenics
Mewgenics Izvor: Screenshot / Autor: Edmund McMillen
Bionic
Reading

Služben datum izlaska Mewgenicsa, igre koju je McMillen razvijao preko 13 godina zakazan je za veljaču iduće godine

Indie razvojni studio Edmunda McMillena ponudio je nove informacije o igri Mewgenics tijekom Reddit AMA sesije, uključujući i blago odgađanje izlaska. Igra, prvi put najavljena još 2012., trebala je stići ove godine, no Steam verzija sada je pomaknuta na 10. veljače.

Mewgenics je taktički RPG u kojem sakupljate i međusobno križate mačke. Igra je karakteristična po McMillenovom morbino-šaljivom vizualnom stilu, uz isprane boje, grozne mutacije i tvrdi taktički gameplay.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Edmund McMillen

Dug razvoj dodatno je produžen jer je McMillen u međuvremenu radio na naslovu Super Meat Boy Forever, a publika ga poznaje i po uspješnici The Binding of Isaac, koja je u posljednje vrijeme ostvarila nekoliko zapaženih crossovera, među njima i onaj s Balatrom.

vezane vijesti

McMillen je otkrio da već ima pripremljene ideje za DLC sadržaje, što znači da će nakon izlaska osnovne igre stići i proširenja. Ipak, naglasio je da ni osnovnoj verziji ne nedostaje trajnosti; prema njegovim riječima, u dva zasebna prohoda skupio je više od 300 sati igranja, a završio je samo jedan.

Planirane su i verzije za konzole, no one se ne očekuju uskoro. Prema trenutačnim procjenama, moguće je da će se pojaviti tek krajem sljedeće godine, piše Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čime se oni bave

čime se oni bave

Ne, nije šala: Američki diplomati vraćaju se korištenju Times New Romana
ŠTO KAŽU UČENICI

ŠTO KAŽU UČENICI

Prošlo je godinu dana od zabrane mobitela u školama na Novom Zelandu. Rezultati su iznenadili
SAM ALTMAN

SAM ALTMAN

'Ne znam kako bih bez toga': Šef OpenAI-a otkrio kako mu ChatGPT pomaže u roditeljstvu

najpopularnije

Još vijesti