Europa u novoj obrambenoj eri: Dvije zemlje postaju ključna vojna središta, slijevaju se milijarde

'Riječ je o zemljama koje imaju snažan znanstveni kadar, jasnu državnu strategiju koja ovaj sektor tretira kao motor rasta te industrijsku bazu koja omogućuje brzo skaliranje inovacija', rekao je David Ordonez iz NATO Innovation Fonda za CNBC.

Najveće investicijske runde ostvarene su upravo u Velikoj Britaniji i Njemačkoj te se ove države profiliraju kao glavna uporišta za širenje na nova tržišta.

Privatna ulaganja u europske obrambene startupove snažno su porasla posljednjih godina, potaknuta porastom izdvajanja za obranu u Uniji zbog rata u Ukrajini i pritisaka administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa . Prema podacima Dealrooma, ulagači su od početka 2022. godine ulili u njih rekordne 4,3 milijarde dolara, gotovo četiri puta više nego u prethodne četiri godine.

Njemački AI proizvođači dronova, Helsing i Quantum Systems, ove su godine dosegli valuacije od 12 i tri milijarde eura nakon investicija vrijednih nekoliko stotina milijuna, a platforma PhysicsX iz Ujedinjenog Kraljevstva prikupila je 155 milijuna dolara dok je startup Cambridge Aerospace navodno u kolovozu osigurao 100 milijuna dolara.

Britanski Strateški obrambeni pregled iz lipnja predložio je snažnije ulaganje u napredne tehnologije, pojednostavljenje nabavnih procesa i paket od pet milijardi funti za tehnološka ulaganja. 'Vidimo sustav koji se sve više otvara netradicionalnim igračima, uz široka ulaganja u vještine i tehnologiju', rekao je Karl Brew iz startupa koji razvija dronove Tekever, a on je ove godine postao jednorog i potpisao velik ugovor s britanskim RAF-om.

I njemačko tržište bilježi snažan zamah - 2026. godine povećat će obrambenu potrošnju na više od 100 milijardi eura, a novi postupci nabave olakšavaju sudjelovanje startupa u tome. Prema analitičarki Meghan Welch iz BGL-a, Njemačka je jedna od rijetkih europskih zemalja s 'vidljivim putevima od prototipa do velike nabave', što mnogim drugim tržištima još uvijek nedostaje.

Industrijska baština kao strateška prednost

Njemačka industrijska tradicija daje snažan temelj za razvoj napredne obrambene tehnologije. 'Njemačka ima industrijsku bazu, infrastrukturu i kadar potreban za razvoj tehnologija koje NATO hitno treba', rekao je Philip Lockwood, međunarodni direktor startupa Stark.

Stark, osnovan 2024. godine, razvija napadne i izviđačke dronove te je dosad prikupio 100 milijuna dolara od investitora kao što su Sequoia Capital, Thiel Capital i NATO Innovation Fond. Lockwood ističe da je velik dio najboljih europskih inženjera razvijao karijeru upravo u njemačkim industrijskim sektorima poznatima po vrhunskoj proizvodnji, softveru i otpornim opskrbnim lancima.

Ujedinjeno Kraljevstvo privlači startupove i zbog svoje široke tehnološke i istraživačke baze, a britanski ekosustav spaja vrhunska sveučilišta s mrežom dobavljača u zrakoplovnoj industriji, softveru i naprednoj proizvodnji.

Uz to, UK ima ključnu geopolitičku prednost: njegovo partnerstvo s Australijom i SAD-om, nazvano AUKUS, olakšava izvoz i razmjenu tehnologije. 'Ulazak na tržište UK-a bio je prirodan korak prema Europi', rekao je Rich Drake iz Andurila, tvrtke koja je ove godine osigurala gotovo 30 milijuna funti vrijedne ugovore i najavila otvaranje nove proizvodne i istraživačke lokacije.

I dalje postoje ozbiljne prepreke

Američki obrambeni startupovi poput Second Front Systemsa i Applied Intuitiona također biraju London kao ulaznu točku za Europu. 'Ako možete zadovoljiti britanske standarde i raditi u sklopu sigurnosnih režima UK-a i SAD-a, izgledate puno spremniji za američke partnere i projekte u sklopu AUKUS-a', objašnjava Dmitrij Ponomarev iz VanEcka.

Njemačka pozicija jednog od najvećih donatora vojne pomoći Ukrajini daje njezinim startupovima 'pristup povratnim informacijama s bojišta iz prve ruke', kaže Ponomarev. Quantum Systems već koristi svoje izviđačke dronove u Ukrajini, a Helsing je u veljači najavio proizvodnju tisuća napadnih dronova za ukrajinske snage.

Unatoč snažnom zamahu, stručnjaci upozoravaju da UK i Njemačka i dalje imaju ozbiljne prepreke. U Britaniji su to spori nabavni ciklusi, administrativne zapreke i manjak provjerenog tehničkog kadra. Njemačka se pak suočava s velikom birokracijom, strogim izvoznim kontrolama i ovisnošću o jednom velikom kupcu – vlastitoj vojsci.

Analitičarka Meghan Welch napominje da će najveći pobjednici u europskom AI obrambenom sektoru biti oni koji uspješno savladaju i tehnološku utrku i političko-ekonomski kontekst: 'To će biti tvrtke koje se uspiju pozicionirati kao oslonac nacionalnog suvereniteta, umjesto da djeluju kao prijetnja postojećem poretku.'