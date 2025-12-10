Pogledajte brojke Joška Gvardiola koje je 'ugradio' u pobjedu ManCityja kd Reala

S time što je njegova momčad i upisala 2:1 pobjedu u utakmici 6. kola nogometne Lige prvaka na stadionu madridskog Reala.

Istina, imao je Gvardiol grešku nakon kojeg je krenula akcija u kojoj je Realu prvo dosuđen pa poništen kazneni udarac.

No, Gvardiola to nije poljuljalo a iskaza se kod izjednačujućeg gola. Naime, Gvardiol je bio najviši u skoku, pucao je glavom, Thibaut Courtois je obranio, no Nico O'Reilly je odbijanac pospremio u mrežu.

Nastavio je dečko sa Srednjaka u istom ritmu sve do kraja utakmice, a u nastavku pogledajte kakve je brojke Gvardiol ugradio u pobjedu Građana.