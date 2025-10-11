Igrali smo Ghost of Yotei: Može li nastavak Ghost of Tsushime nadmašiti svog prethodnika?

Ghost of Tsushima je tip igre koji je stigao u pravo vrijeme. U eri zasićenja Ubisoftovim igrama otvorenog svijeta i posljednjim danima PlayStationa 4, ovaj naslov nije mogao pogoditi bolji trenutak. Njegov bombastičan izlazak, pomna obzirnost prema japanskoj kulturi i priča o čovjeku koji se sukobljava između kodeksa časti i onog 'što treba napraviti' privukla je cijelu generaciju gejmera. Izvrstan port za PC uspješno je privukao još veći broj fanova , a nedavna najava dolaska nastavka pod imenom Ghost of Yotei garantirala je nastavak eskapada, samo s novom pričom i na novom sustavu .

Tim rečeno, ono što sam očekivao od Ghost of Yoteija sam, barem na osnovnoj razini, dobio. Igra ima fantastične vizuale, borba je fluidna kao u Tsushimi, svijet je otvoren, šaren i interaktivan, a svako brdašce i šuma kriju nešto čime se glavna junakinja Atsu može baviti.

Receptura romantiziranog Japana pomiješanog s akcijom inspiriranom Kurosawom i očitim namigivanjem vesternima radi u privlačnoj harmoniji čiji je ritam lako slijediti od krvavog početka do, pa, krvavog kraja. Štoviše, igra ima nekoliko načina prikaza koji, pored različitih filtara i 'imitacije' poznatih japanskih redatelja, dodaju stilske elemente poput posebnog soundtracka i drukčijih specijalnih efekata. Impresivno.

Problem je, doduše, što pati od istog problema kao i skoro svi holivudski nastavci: original proizvede osnovnu ideju, a nastavak je oblikuje u nešto veće i ne nužno bolje. Apsolutno isto se događa u Ghost of Yoteiju.

U igri, naime, unatoč novoj priči i novom kraju, koji možemo istraživati, i dalje radimo jednu te istu stvar. Sucker Punch je samo dodao arbitražne mini igre poput kuhanja i sviranja, zamijenio pisanje haikua slikanjem slika i dodao taktilnu interakciju koja ne služi ničemu nego boljem dočaravanju svijeta. Naravno, Ghost of Tsushima i Ghost of Yotei su i dalje različite igre: dok ste se u Tsushimi učili različitim tehnikama borbe mačem ili tehnikama nindža, u Yoteiju imate različita oružja koja poništavaju jedno drugo i potiču planiran pristup borbi. Ostalo sve je isto. Imaju dvoboje, sekundarne bossove, trčkaranje za lisicama, hramove, stabla s vještinama i kostime koji, ovaj put, dijelom utječu na statove.

Sve ovo je dovoljno različito, ali istovremeno dovoljno poznato da ne remeti fini balans koji je postigao prethodnik, no problem je što na kraju priče, izuzmemo li nekoliko više-manje kozmetičkih izmjena, imamo istu igru s puno lošijom pričom. Naime Ghost of Yotei je priča o osveti u kojoj mala izmučena djevojčica odraste u bezizražajnu plaćenicu koja u društvu vuka putuje rodnim krajem ne bi li ulovila bandu šarolikih antagonista koji su joj pobili obitelj. Igra se silovito muči objasniti motivacije svih negativaca i nerijetko mi niz grlo gura ideju 'da su i oni ljudi i da imaju svoje uvrnute motive', ali iskreno – nikad mi do njih nije bilo stalo.

Sekundarni likovi također su klimavo konstruirani i služe kao glazura osvetničkom pohodu Atsu. Nema moraliziranja o kodeksu časti, odgovornosti, očekivanju obitelji, principima... Nema Mongola, koji su bili savršeni negativci – sad je tu samo hrpa samuraja i ronina, a jedino što vas razdvaja od pobjede je grind, grind i još malo grinda.

Zašto ja to jednostavno - ne mogu

Tim rečeno, ne mogu reći da je igra loša, samo da u 2025. godini mogu pronaći relativno malo motivacije da još jednom prolazim kroz sličnu stvar kao s Ghost of Tsushimom. Yotei je super produciran i izvrsno odglumljen nastavak koji mi jednako treba kao peti desert.

Ali... možda vi možete

Apsolutno sam uvjeren da je ciljana publika za ovu igru isključivo ona koja s originalom nije imala nikakav kontakt. Ako igrate Ghost of Yotei kao prvu ghost igru, bit ćete oduševljeni. Ako ovo igrate kao nastavak, pripremite se za smaranje epskih razmjera. Ako, s druge strane, želite izvrsno iskustvo mačevanja, prekrasan krajolik, hrpu oružja i nevjerojatnu količinu stvari za obavljanje, Ghost of Yotei je za vas. Samo nemojte kukati o tome da je previše slična originalu jer, realno, to pokušavam objasniti od početka ove recenzije.