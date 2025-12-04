GEJMING POD POVEĆALOM

Rusija zabranila Roblox, objavili su i razlog

Damir Rukavina

04.12.2025 u 09:31

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Ruski gejmeri morat će svoju zabavu pronaći negdje drugdje nakon što je Roskomnadzor Roblox opružio za negativan utjecaj na 'duhovni i moralni razvoj djece'

Ruska regulatorna agencija Roskomnadzor blokirala je platformu Roblox, navodeći kao razlog širenje 'ekstremističkih materijala' i 'LGBT propagande'.

Tvrde su da sadržaji na platformi mogu negativno utjecati na 'duhovni i moralni razvoj djece'. Odluka je dio šireg državnog obračuna s onim što Rusija naziva 'međunarodnim LGBT pokretom'. Zbog svog zakona protiv 'promocije netradicionalnih odnosa', Rusija već redovito kažnjava organizacije, a nedavno je prisilila i Duolingo da ukloni LGBT sadržaje.

vezane vijesti

Dok ruske vlasti tvrde da je problem u LGBT temama, stvarni sigurnosni problemi platforme (poput hrpe pedofila) nisu spomenuti, iako su zbog toga Roblox već zabranile države poput Iraka i Turske. Tvrtka je u međuvremenu uvela stroža pravila i ograničenja sadržaja prema dobi.

Unatoč kritikama, Roblox ostaje iznimno popularan, s više od 151 milijun dnevno aktivnih korisnika u trećem kvartalu ove godine, zaključuje Engadget.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
drakonska odluka

drakonska odluka

Rusija blokirala Snapchat: Kažu da se koristi za terorizam
ZNANSTVENA PEŠKARIJA

ZNANSTVENA PEŠKARIJA

Trojica znanstvenika, jedan revolucionarni koncept i – Nobelova nagrada: Kako su MOF-ovi postali temelj novih tehnologija
VAŽAN DOPRINOS

VAŽAN DOPRINOS

Veliko priznanje: Hrvatska znanstvenica Sonja Perković osvojila prestižnu dansku nagradu

najpopularnije

Još vijesti