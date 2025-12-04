Rusija zabranila Roblox, objavili su i razlog

Tvrde su da sadržaji na platformi mogu negativno utjecati na 'duhovni i moralni razvoj djece'. Odluka je dio šireg državnog obračuna s onim što Rusija naziva 'međunarodnim LGBT pokretom'. Zbog svog zakona protiv 'promocije netradicionalnih odnosa', Rusija već redovito kažnjava organizacije, a nedavno je prisilila i Duolingo da ukloni LGBT sadržaje.

Ruska regulatorna agencija Roskomnadzor blokirala je platformu Roblox, navodeći kao razlog širenje 'ekstremističkih materijala' i 'LGBT propagande'.

Dok ruske vlasti tvrde da je problem u LGBT temama, stvarni sigurnosni problemi platforme (poput hrpe pedofila) nisu spomenuti, iako su zbog toga Roblox već zabranile države poput Iraka i Turske. Tvrtka je u međuvremenu uvela stroža pravila i ograničenja sadržaja prema dobi.



Unatoč kritikama, Roblox ostaje iznimno popularan, s više od 151 milijun dnevno aktivnih korisnika u trećem kvartalu ove godine, zaključuje Engadget.

