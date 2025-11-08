Neodoljiva kombinacija žanrova: Zaigrali smo Ball x Pit

Mješavina Breakouta i roguelikea nikad ne bi smjela biti ovako dobra

Kad proizvođači igara odluče kombinirati formule nekoliko uspješnih naslova, obično je riječ o eksperimentalnim naslovima koji rijetko kad mogu dosegnuti slavu originala. Makar nisam siguran hoće li Ball X Pit ikad biti slavljen kao Vampire Survivors, Breakout ili Rogue, riječ je i dalje o više nego dobroj igri.

Kreator Kenny Sun uzeo je naoko jednostavan koncept klasične arkadne igre s lopaticom, loptom i hrpom šarenih cigli te je pretvorio u uzbudljivu kombinaciju žanrova koja se jednako oslanja na sreću koliko na planiranje i strategiju. Osnovna premisa je, kao što se i da naslutiti, banalno jednostavna: vi ste dolje, gore su neprijatelji (odnosno cigle) i uništavate ih odbijanjem različitih vrsta kuglica sve dok vas ne preplave ili nekako dotjerate do kraja levela, gdje vas čeka glavni neprijatelj.

Roguelike u srcu Ono što Ball x Pit čini posebnim je takozvani meta napredak, odnosno postupno poboljšavanje nakon neuspjeha. Makar nitko živ od vas ne očekujete da progresivno rješavate teže nivoe bez greške, hrpe različitih likova koji imaju vrlo specifične mehanike, kao i hrpe novih zanimljivih kuglica koje tijekom svakog pokušaja možete kombinirati tako da budu jače potiču prirodnu znatiželju i potrebu za istraživanjem, a one se nalaze u srcu svakog kvalitetnog roguelikea.

Da stvar bude još bolja, igra ne napreduje preko stabla s vještinama, već malog grada. Svaka zgrada ima specifičan oblik i radi specifične stvari, a sirovine potrebne za njihovu izgradnju sakupljate tako da otključane likove šaljete u bizarnu verziju Pachinko mašine, gdje svako odbijanje ili gradi zgrade ili sakuplja resurse iz polja koja ste izgradili. Ovo ide još dalje sustavnim 'levelanjem' likova, čije zgrade postupno dobivaju specijalne moći, dok oni sami na jedinstvene načine doprinose gore spominjanoj žetvi.

Izgradnja grada i 'levelanje' zgrada, makar zanimljivi, nakon petnaestak sati u igri ispadaju više kao nešto što sam morao obaviti, umjesto nečeg čime sam se trebao baviti.

Evolucije Što se same igre tiče, ona sukladno napredovanju postaje sve složenija i zabavnija. Makar ste na početku osuđeni na nekoliko osnovnih loptica, njihov se broj vrlo brzo poveća, a čarolija istraživanja dolazi od mogućnosti kombiniranja dvije loptice u jednu. Dok će dio kombinacija samo povezati efekte postojećih kuglica, čiji je maksimalni broj ograničen na četiri, pa tim činom oslobađate mjesto nekoj novoj, neke će evoluirati i postati posve nove kuglice s jedinstvenim mehanikama. One se pak daju kombinirati s ostalim osnovnim i naprednim kuglicama za niz bizarnih i vrlo destruktivnih kombinacija. Primjerice, otrov i laser spajaju se u radijaciju koja pogađa poput lasera, samo što širi otrov.

Sve ove kombinacije uparene s nizom specifičnih pojačanja, poput dodatne štete ako loptica udari u određenu stranu bloka ili prijateljskih blokova koji dolaze s dna ekrana i pomažu vam u borbi, daju velik broj različitih buildova koji mogu biti super destruktivni ili se raspasti pri kraju ili usred pokušaja, garantirajući vam brz povratak u grad. Štoviše, zbog nasumičnosti različitih predmeta i relativno male mogućnosti mitigacije te nasumičnosti (neka pojačanja možete trajno izbaciti iz trenutnog pokušaja) igra dosta često ovisi o sreći.

Dobra igra s dobrom formulom S druge strane, runovi nikad ne traju predugo čak i ako ih uspijete završiti, što potiče jako poznatu motivaciju za 'samo još jedan pokušaj', obilježje svakog dobrog roguelikea. Ball x Pit jako uspješno održava ideju da ste uvijek samo jednu odluku od uspjeha, što je i dio njegova šarma. Igra također jako dobro radi na prijenosnim platformama poput Switcha i Steam Decka, što je čini još pristupačnijom.

Spojimo li sve navedeno s munjevito brzom igrom, hrpom aktivnih i zanimljivo dizajniranih kuglica te sirovim kaosom koji neke kombinacije likova (koje kasnije možete birati u parovima, povećavajući njihove moći) mogu proizvesti, teško je ne preporučiti Ball x Pit. Radi se o igri koja od vas nikad ne traži previše, a zauzvrat pruža sate i sate hektične zabave. Ako volite roguelike i sviđa vam se malo eksperimentalnog duha u vašoj svakodnevnoj zabavi, ovim ćete naslovom jako teško promašiti.