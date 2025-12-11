POSJET BIH

FOTO Politička krema okupila se u Banjoj Luci: Plenković na domjenku s Dodikom, Čovićem...

I.V.

11.12.2025 u 19:02

Banja Luka: Andrej Plenković prisustvovao je domjenku s dužnosnicima
Banja Luka: Andrej Plenković prisustvovao je domjenku s dužnosnicima Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Nakon Vatikana, Francuske i Njemačke, hrvatski premijer Andrej Plenković u posjetu je Bosni i Hercegovini

Premijer se u Banjoj Luci susreo s biskupom banjolučkim mons. Željkom Majićem, obišao izložbu sakralne umjetnosti u Riznici Opatije „Marija Zvijezda“ te sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke. Tom događaju nazočili su i neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

Nakon toga Plenković je zajedno s ministrima Tomom Medvedom i Gordanom Grlićem Radmanom prisustvovao domjenku na kojem pored njih bili i Dragan Čović, Borjana Krišto, Stanivuković, premijer Republike Srpske Savo Minić te Milorad Dodik.

Banja Luka: Andrej Plenković prisustvovao je domjenku s dužnosnicima Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

Iako je premijer s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto danas trebao svečano otvoriti novi (i najveći) granični prijelaz između Hrvatske i BiH u Gradiški, to je izostalo zbog opstrukcija jednoga bošnjačkog dužnosnika u Carinskoj upravi.

Plenković je unatoč tome neslužbeno obišao taj granični prijelaz. Izrazio je očekivanje da će se razriješiti formalnosti oko otvaranja graničnog prijelaza čime bi se olakšala mogućnost kretanja ljudi i roba iz BiH prema Hrvatskoj i dalje prema EU.

