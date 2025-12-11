FOTO Politička krema okupila se u Banjoj Luci: Plenković na domjenku s Dodikom, Čovićem...

Premijer se u Banjoj Luci susreo s biskupom banjolučkim mons. Željkom Majićem, obišao izložbu sakralne umjetnosti u Riznici Opatije „Marija Zvijezda“ te sudjelovao na svečanosti polaganja kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar u Petrićevcu kod Banje Luke. Tom događaju nazočili su i neformalni čelnik Republike Srpske Milorad Dodik i gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković.

Nakon toga Plenković je zajedno s ministrima Tomom Medvedom i Gordanom Grlićem Radmanom prisustvovao domjenku na kojem pored njih bili i Dragan Čović, Borjana Krišto, Stanivuković, premijer Republike Srpske Savo Minić te Milorad Dodik.