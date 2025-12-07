Od kolibe u divljini do prvog hrvatskog vampira: Što kuhaju majstori domaćeg horor gejminga?

Pulski studio The-Mark, bivši Red Martyr, najpoznatiji je po svojoj 'point and click' avanturi Saint Kotar, kojom je debitirao 2020. godine. Danas u njemu rade na dva potpuno različita projekta s hrvatskim krajolicima i legendama u fokusu. Prvi je The Book of Grando, mračni izometrijski RPG smješten u 17. stoljeće na području Istre te inspiriran legendom o prvom hrvatskom vampiru. A nedavno su, točnije 4. prosinca, lansirali Log Away, simulaciju izgradnje idealne kolibe u divljini. O novim projektima, rebrendiranju, AI-u i stanju domaće gejming industrije razgovarali smo s osnivačem studija Markom Tominićem

Gejming industrija u Hrvatskoj broji mnoge uspješnice i kuriozitete te priče o igrama koje su postali globalni hitovi. Ponekad, doduše, naiđemo i na studije koji svoj hrvatski identitet shvate vrlo ozbiljno te stvore naslove inspirirane našim krajevima, legendama i pričama.

Među najosebujnijim takvim domaćima studijima ističe se pulski Red Martyr, a koji je u ožujku ove godine rebrendiran i pod imenom The-Mark Entertainment započeo novu fazu rada. Njihova point and click avantura iz 2020. godine, nazvana Saint Kotar, igrače je povela s protagonistima Benedekom i Nikolayem u maglovit gradić na području Like i Gorskog kotara, poigravajući se okultnim temama, motivima horora, izolacijom i ksenofobijom. Premda je nišnu ciljanu publiku uspješno pronašla među brojnim fanovima žanra, igra nije doživjela veći komercijalni uspjeh.

Osnivač The-Marka, Marko Tominić, prisjetio se toga u razgovoru za tportal. 'U taj se projekt išlo srcem, a ne hladne glave. Tržište point and click avantura je relativno malo i trebalo se to bolje istražiti', kaže nam Tominić. Da se danas može vratiti franšizi, definitivno bi, kaže, pokušao nešto iz drugog kuta – kao avanturu iz prvog lica ili nešto s više akcije, dodajući: 'Svjetovi i priče koje sam napisao i dalje volim... toliko su opsežni da se od njih mogu napraviti brojni nastavci igre.' Ima li nade za point and click? Njegova tvrtka danas broji šest stalno zaposlenih i nekoliko suradnika. U planu je i proširenje 2026. godine zbog novog RPG naslova The Book of Grando, inspiriranog hrvatskim vampirom Jurom Grandom. Unatoč neobičnom i vrlo diversificiranom portfelju kompanije, Tominićev fokus je, kaže, na trudu koji članovi tima unose u videoigre: 'Kultura tvrtke je takva; nikad ne odustajemo i radimo s ciljem ostavljanja što većeg traga svojim projektima. Kvaliteta i rad su naš fokus.'

A što je s drugim novim projektima? Nakon priče o mračnim tajnama fiktivne Like i planova za RPG inspiriran legendom o prvom hrvatskom vampiru, The-Mark je napravio pomalo iznenađujući zaokret. Lansirali su 4. prosinca igru Log Away, simulaciju izgradnje idealne kolibe u divljini. Riječ je o opuštajućem i do neke mjere jednostavnom naslovu koji, kao i mnogi od njih danas, pomaže ljudima da se opuste i bar nakratko odmore od briga koje ih muče u životu. Razlog za ovakvu promjenu teme možda je osiguravanje dodatnih sredstava za The Book of Grando ili, kao što nam je rekao Tominić, rezultat istraživanja tržišta.

'Jako je mali broj igrača koji danas igraju point and click avanture. Uglavnom su to ljudi između 35 i 50 godina jer su bili mlađi u 90-ima, kada je taj žanr bio popularan. Ne vidim kako se on može vratiti na staze stare slave jer je za moderan svijet, u kojem je sve užurbano – prespor', smatra. Tominić vjeruje da postoje igrači koji igraju point and click zato što im nudi rijetku priliku da malo uspore, no mnogi ne vide taj potencijal. Put iz Martyra u Mark A zašto je tvrtka promijenila ime iz Red Martyr u The-Mark? 'The-Mark Entertainment je, što je nadovezano na kulturu same kompanije, neka vrsta evolucije prošlog imena', tumači naš sugovornik. 'Novi logotip pojednostavljena je simbolika lava, odnosno lavlje ogrebotine, dok je naziv vezan uz našu viziju rasta kao tvrtke za razvoj videoigara – ali i drugog interaktivnog sadržaja – ostavljajući trag (the-mark) u stvaranju budućnosti zabave', navodi njezin čelni čovjek.

'Red Martyr je simbolikom i logotipom bio u skladu s kulturom tvrtke, no ne i s vizijom i misijom', objašnjava Tominić. 'Možda će netko reći da pretjerujem, ali za mene je to bilo bitno. Iako smo već izdali naslov Saint Kotar, zbog čega smo u određenim krugovima stvorili dobru reputaciju brenda, početkom 2024. odlučio sam ići u rebranding. Bilo je ili sad ili nikad, jer što duže čekam i što više projekata izađe, to će biti teže mijenjati', kaže.

AI u developmentu A budućnost zabave, tim rečeno, ne može proći bez spominjanja umjetne inteligencije. The-Mark ima prilično čvrsto stajalište o tome: 'Kao i za sve kreativne industrije, mislim da je umjetna inteligencija zlo za industriju videoigara. AI je odličan kao zamjena za guglanje, jer skraćuje vrijeme pretraživanja i daje višu razinu dolaska do odgovora zbog interakcije', kaže Tominić.

'Korištenje AI-a za izradu materijala za videoigre ili programskog koda ne samo da vidim kao moralno i zakonski pogrešno, jer se temelji na krađi tuđeg rada, već i zbog loše kvalitete', kaže Tominić. No vjeruje da će, ako s vremenom AI postane toliko dobar da bude iskoristiv, i oni s jako malo kapitala moći kreirati. Kaže i da bi masovna dostupnost AI alata mogla 'preplaviti' tržište i umanjiti vrijednost platformi poput Steama. 'Zvuči ludo, ali nažalost izgleda kao da sve ide u tom smjeru. Nadamo da do toga neće doći te da će se implementirati zakonske regulative. Želimo stvarati koristeći naš rad, znanje i kreativnost', ističe sugovornik tportala.

Hrvatski gejming ide, ali... A kakvo je stanje u hrvatskoj gejming industriji? Tominić tvrdi da je i dalje dobro, samo što nije ni sjena onog što je nekad bila: 'Projekti se razvijaju, ali interes investitora je puno manji. Po onome što čujem iz osobnih kontakata, ali i vidim iz vijesti, stanje nije dobro.' Problem je, kaže, to što je industrija postala manje atraktivna, makar investicija i dalje ima, no velik je postotak firmi krenuo koristiti AI, što je dovelo do brojnih otkaza. 'Hrvatska je s druge strane imala veliku ekspanziju prije nekoliko godina, a sad bih rekao da je to malo usporilo, iako raste. I dalje ima tu puno studija, a malo velikih hitova', kaže.

Naglasak je, naime, na tome da nije problem u dizajnu igara, već u marketinškom proboju, za koji su potrebna velika ulaganja. The-Mark je prošle godine dobio vjetar u leđa s 200.000 eura potpore iz programa Creative Europe, a Tominiću i ekipi dodijelili su nagradu i financijskom injekcijom dali podršku za razvoj projekta The Book of Grando. 'Taj je fond odličan i preporučujem ga svima u industriji jer zaista može pomoći, no uvjet je da je tvrtka izdala barem jedan naslov unazad nekoliko godina. To znači da Creative Europe ne eliminira onaj problem koji imaju svi koji tek počinju, a to je – kako do kapitala', tumači Tominić.