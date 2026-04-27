Umjetna inteligencija oživjela lice žrtve iz Pompeja nakon gotovo 2000 godina

Temelji se na nedavnom otkriću ostataka odraslog muškarca, odmah ispred jednih od južnih vrata grada, koji su ležali pored nakupine žbuke od terakote koju je vjerojatno koristio kao zaštitu.

Slika generirana umjetnom inteligencijom, koju je u ponedjeljak objavio Arheološki park Pompeji, prikazuje muškarca kako se saginje u zaklon dok drži veliku zdjelu iznad glave , a u pozadini umjetne fotografije je gorući vulkan Vezuv.

Arheolozi vjeruju da je muškarac umro u nanosu vulkanskog kamenja u ranim jutarnjim satima drugog dana erupcije, dok je pokušavao pobjeći prema moru. Također je nosio svjetiljku i 10 brončanih novčića, rekli su iz parka.

'Ako se dobro koristi, umjetna inteligencija može doprinijeti obnovi klasičnih studija, ilustrirajući klasični svijet na impresivniji način', rekao je voditelj arheološkog parka Gabriel Zuchtriegel u izjavi.

Nekada razvijen grad Pompeji, oko 25 kilometara jugoistočno od Napulja, zatrpan je erupcijom Vezuva 79. godine. Zgrade, predmeti i natpisi sačuvani su pod metrima pepela.

Otkriven u 18. stoljeću, sada je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta na svijetu i jedno od najpopularnijih turističkih mjesta u Italiji, s 4,3 milijuna posjetitelja u 2024. godini, prema najnovijim statistikama.