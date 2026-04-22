Do prije nekoliko godina nitko nije čuo za biksonimaniju. A onda je 2024. skupina znanstvenika objavila rad tvrdeći da to stanje pogađa oči nakon korištenja računala. No bolest su zapravo izmislili. I to ne samo dijagnozu, već i autore, institucije, pa čak i financijere, poput 'Sveučilišta Prstenove družine' i 'Galaktičke trijade'

Unatoč tome, veliki jezični modeli poput ChatGPT-ja i Geminija prihvatili su biksonimaniju kao stvarnu i time pomogli da izmišljena bolest zvuči kao legitimna zdravstvena prijetnja, piše Independent. No to nije izoliran slučaj jer su takve obmane sve češće. Bilo da pogađaju ljude ili umjetnu inteligenciju, zabrinjavajuće su česte, kako u znanosti, tako i šire. A svejedno je li riječ o halucinacijama umjetne inteligencije, dezinformacijama ili svakodnevnim lažima, ljudi pokazuju sklonost naivnosti. Razlog leži u našim kognitivnim pristranostima, ali i sve većoj potrebi da učenje prepuštamo drugima, a to su problemi koje moramo, i kao pojedinci i kao društvo, hitno bolje razumjeti i savladati. Naša fascinacija obmanom vidi se i u popularnosti britanske emisije 'The Traitors', temeljenoj na pitanju kome vjerovati. No u eri digitalne komunikacije i umjetne inteligencije slična nesigurnost prati nas gotovo stalno te često neprimjetno.

Eksperiment koji je pokazao zabrinjavajući trend Na Cambridge Festivalu znanstvenici su to pokušali pokazati kroz eksperiment inspiriran tom emisijom. Četvero panelista predstavilo je svoj rad, a publika je trebala procijeniti tko laže. Sudionici su dolazili iz različitih sredina i govorili o temama od zdravlja do astrofizike. Cilj je bio vidjeti utječu li na procjene vjerodostojnosti naglasak, spol, etnička pripadnost i stil prezentacije. I utjecali su, ali su publiku odveli do pogrešnih zaključaka. 'Izdajnici' su tako ocijenjeni uvjerljivijima od iskrenih istraživača. Najviše glasova dobili su zapravo 'vjerni' istraživači - Ada i Sarah. Adin tim spašavao je živote dijeleći zdravstvene informacije putem radija, no publici su rezultati djelovali nevjerojatno. 'Adini podaci su predobri da bi bili stvarni', naveo je jedan od sudionika.