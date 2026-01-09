Prijelomna godina s hrpom noviteta? Evo što bi sve Apple mogao predstaviti u 2026.

Kompanija tradicionalno najveće najave predstavlja u lipnju na Worldwide Developers Conference te u jesen, kada obično prezentira novu generaciju iPhonea. Tijekom godine povremeno lansira i druge proizvode, poput novih iPada ili računala Mac.

Godina 2026. izgleda kao potencijalno prijelomna za Apple. Očekuje se lansiranje preklopnog iPhonea te daljnje nadogradnje umjetne inteligencije Apple Intelligence, tehnologije koju izvršni direktor Tim Cook zasad nije uspio učiniti jako popularnom. Forresterov analitičar Dipanjan Chatterjee za Business Insider je ocijenio da mnogi umjetnu inteligenciju vide kao Cookovu Ahilovu petu, ističući da problem nije bio u manjku ambicije, nego u provedbi .

Apple je poznat po tome da rijetko otkriva na čemu radi, no povremeno ipak da naslutiti što bi moglo uslijediti. Tvrtka je, među ostalim, već ukazala na velike promjene koje dolaze za njezina glasovnog asistenta Siri .

Pretplatničke usluge

Poslovanje Applea u segmentu usluga, koji obuhvaća pretplate, bilježi stabilan rast već nekoliko kvartala, zbog čega se očekuje da će to biti područje daljnjih inovacija. Početkom siječnja kompanija je predstavila nadogradnje za Apple Fitness+, najavljene uoči nove godine.

One uključuju nove programe vježbanja, Artist Spotlight s glazbenim playlistama posvećenima pojedinim izvođačima te nova izdanja programa Time to Walk, a on kombinira pripovijedanje i glazbu za slušanje tijekom hodanja, piše Business Insider.

Apple Intelligence

Značajnija promjena očekuje se i kod Siri. Apple je najavio unaprijeđenu, umjetnom inteligencijom potpomognutu verziju asistenta na WWDC-u 2024. godine, i to u isječku koji je kasnije uklonjen te u kojem je Siri demonstrirala sposobnost razumijevanja konteksta iz poruka i kalendara.

Kada je Apple Intelligence predstavljen u jesen te godine, ta verzija Siri nije bila uključena. U ožujku 2025. Apple je odgodio njezino lansiranje, navodeći da će stići 'u nadolazećoj godini'. U lipnju 2025. tvrtka je za Tom’s Guide potvrdila da se nova Siri očekuje 2026. godine.

Preklopni iPhone

Analitičari također očekuju dolazak preklopnog iPhonea. Ming-Chi Kuo iz TF International Securitiesa naveo je 2025. godine da Apple planira predstaviti prvi takav uređaj 2026. po cijeni višoj od 2000 dolara. Sličan vremenski okvir i cijenu spomenuo je i Bloombergov novinar Mark Gurman.

Iako konkurenti poput Samsunga i kineskog Huaweija već godinama nude preklopne telefone, Apple bi, prema Chatterjeeju, zahvaljujući svojem tržišnom udjelu mogao učiniti taj format znatno raširenijim među korisnicima pametnih telefona.

Novi MacBook

Osim toga, pojavila su se izvješća o povoljnijem MacBooku. Kuo je u lipnju 2025. godine objavio da Apple radi na 13-inčnom MacBooku koji bi mogao biti jeftiniji od MacBook Aira, čija cijena trenutačno kreće od 999 dolara.

Prema tim navodima, riječ bi bila o prvom MacBooku koji koristi čip razvijen za iPhone, a masovna proizvodnja mogla bi započeti krajem 2025. ili početkom 2026. godine.