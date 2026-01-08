Val prosvjeda trese Iran već 11 dana, vlasti oštro ograničile pristup internetu

Stanovnici su izvijestili da je internet ograničen i u drugim dijelovima zemlje. Mobilni internet također je bio uskraćen stanovnicima nekih većih gradova.

U zapadnoj provinciji Kermanšah koju potresaju prosvjedi , organizacija za praćenje interneta NetBlocks izvijestila je o potpunom prekidu rada glavnog internetskog operatera TCI.

Ograničenja pristupa internetu povezuju se s pozivima na prosvjede koje je uputio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine.

Val prosvjeda potresa Iran već 11 dana, a potaknut je produbljivanjem ekonomske krize i naglim padom nacionalne valute - iranskog rijala. U Teheranu su isprva izašli na ulice ljutiti trgovci, a demonstracije su se od tada proširile na velike dijelove zemlje.

Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih prosvjeda, izvijestila je američka mreža za ljudska prava HRANA.