Val prosvjeda trese Iran već 11 dana, vlasti oštro ograničile pristup internetu

I.V./Hina

08.01.2026 u 19:33

Iran
Iran
Iranske vlasti oštro su ograničile pristup internetu usred masovnih prosvjeda diljem zemlje, rekli su u četvrtak stanovnici i promatračke skupine

U zapadnoj provinciji Kermanšah koju potresaju prosvjedi, organizacija za praćenje interneta NetBlocks izvijestila je o potpunom prekidu rada glavnog internetskog operatera TCI.

Stanovnici su izvijestili da je internet ograničen i u drugim dijelovima zemlje. Mobilni internet također je bio uskraćen stanovnicima nekih većih gradova.

Ograničenja pristupa internetu povezuju se s pozivima na prosvjede koje je uputio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine.

Val prosvjeda potresa Iran već 11 dana, a potaknut je produbljivanjem ekonomske krize i naglim padom nacionalne valute - iranskog rijala. U Teheranu su isprva izašli na ulice ljutiti trgovci, a demonstracije su se od tada proširile na velike dijelove zemlje.

Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih prosvjeda, izvijestila je američka mreža za ljudska prava HRANA.

