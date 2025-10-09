Japanski Google proizveo tipkovnicu inspiriranu starim telefonima

Google Japan ponovno je oduševio internetsku zajednicu svojim neobičnim pristupom tipkovnicama. Nakon niza eksperimentalnih i humorističnih koncepata posljednjih godina, tvrtka je predstavila Gboard Dial Version , tipkovnicu koja izgleda kao da je stigla iz paralelnog svemira u kojem rotacijski telefoni nikada nisu izašli iz mode, piše Verge .

Umjesto tradicionalnih tipki, nova Googleova tipkovnica sastoji se od devet brojčanika različitih veličina , ispod kojih su raspoređeni alfanumerički znakovi i funkcije . Kako bi se unio određeni znak, korisnik umetne prst u odgovarajuću rupu i okrene brojčanik do kraja. Kada ga pusti, brojčanik se automatski vraća u početni položaj.

Uz tipkovnicu, Google Japan je osmislio i prateći dodatak: postolje koje gasi kameru tijekom video poziva čim korisnik na njega odloži miš, nalik na to kako su se stari telefoni poklapali nakon razgovora.

Kao i kod prethodnih Google Japan eksperimenata, poput cilindrične tipkovnice oblikovane po uzoru na japansku čajnu šalicu Yunomi ili 65-inčne QWERTY trake, ni Gboard Dial Version neće biti komercijalno dostupna. Međutim, Google je otvorio izvorni kod i tehničku dokumentaciju za sve zainteresirane da sami izrade svoj primjerak. Na GitHubu su dostupni 3D modeli, nacrti pločica i popis potrebnih dijelova.

Premda je mala vjerojatnost da će netko s ovim uređajem postaviti rekorde u brzini tipkanja, Gboard Dial Version savršeno utjelovljuje Google Japanovu kombinaciju nostalgije, tehnologije i humora, spoj koji je već postao njihov zaštitni znak.