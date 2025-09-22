Kolačići su poremetili internet, Bruxelles priprema promjenu. Borci za privatnost skeptični

U pokušaju da smanji birokraciju, Europska komisija razmatra povlačenje jednog od svojih najnepopularnijih zakona: tehnološkog pravila iz 2009. koje je internet zatrpalo skočnim prozorima s upitima za pristanak na kolačiće

Europska komisija planira ukinuti pravila o privatnosti koja prisiljavaju web stranice da prikazuju dosadne bannere o kolačićima. To je vrsta pojednostavljenja koju će, čini se, mnogi Europljani s olakšanjem prihvatiti, piše Politico. Kolačići su zapravo temelj funkcioniranja interneta i vlasnicima web stranica omogućuju prikupljanje informacija o posjetiteljima – od toga jesu li se prijavili lozinkom do toga koje proizvode žele kupiti i kakve bi im oglase bilo zanimljivo prikazati. Europski zakonodavci su 2009. godine revidirali Direktivu o e-privatnosti i uveli obvezu da web stranice moraju dobiti pristanak korisnika prije nego što im pohrane kolačiće na uređaj, osim ako oni nisu 'strogo nužni' za pružanje same usluge. Rezultat je poznat svima: internet je prepun bannera o pristanku, na koje su korisnici već odavno navikli kliknuti automatski, bez razmišljanja. 'Previše pristanka u osnovi ubija samu ideju pristanka. Ljudi su se navikli davati pristanak za sve, pa prestaju čitati i promišljati što zapravo prihvaćaju. Ako je pristanak samo zadana postavka, korisnici ga više i ne doživljavaju ozbiljno', objašnjava Peter Craddock, odvjetnik specijaliziran za podatke u tvrtki Keller and Heckman.

Bruxelles traži jednostavnija rješenja Upravo zato je tehnologija kolačića postala središnja točka novih planova Europske komisije za pojednostavljenje digitalnih regulacija. Dužnosnici žele u prosincu predstaviti takozvani omnibus prijedlog zakona, kojim bi se ukinuli najviše opterećujući zahtjevi za tehnološke kompanije. Prošli ponedjeljak održan je i sastanak s predstavnicima tehnološke industrije te se na njemu raspravljalo o budućnosti kolačića i samih bannera. Prema bilješci poslanoj industriji i civilnim udrugama koje su sudjelovale u fokus grupi 15. rujna (a u koju je imao uvid Politico), Komisija razmatra kako prilagoditi pravila tako da korisnici, primjerice, jednom za svagda postave svoje postavke kolačića u pregledniku, umjesto da ih moraju potvrđivati na svakoj pojedinoj stranici.

Što predlažu države i industrija? Pojedine članice EU-a već su iznijele slične prijedloge. Danska, koja trenutno predsjeda sastancima Vijeća Europske unije, još je u svibnju predložila da se banneri ukinu za kolačiće koji se koriste isključivo za 'tehnički nužne funkcije' ili za 'jednostavnu statistiku'. Prema njihovom stajalištu, takvi su kolačići 'bezopasni', za razliku od onih namijenjenih marketingu, oglašavanju ili dijeljenju podataka s trećim stranama. Industrija pak predlaže integriranje pravila o kolačićima u Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Dok Direktiva o e-privatnosti ima vrlo stroge zahtjeve za pristanak, GDPR primjenjuje 'pristup temeljen na riziku', što tvrtkama omogućuje fleksibilnije mjere zaštite privatnosti, ovisno o osjetljivosti obrade podataka.