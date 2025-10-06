AI-u ponestaje podataka za trening? 'Istraživači su gotovo iscrpili internet'

Umjetna inteligencija progutala je skoro sve informacije dostupne na internetu, no AI kompanijama treba ih još više
AI modeli poput OpenAI-eva ChatGPT-ja i Googleova Geminija suočavaju se s ozbiljnim ograničenjem: ponestaje im korisnih podataka za treniranje, upozorio je glavni podatkovni direktor Goldman Sachsa Neema Raphael, i više nemaju dovoljno 'hrane' za daljnje učenje.
U podcastu 'Exchanges' Raphael je rekao da bi taj problem mogao usporiti daljnji razvoj umjetne inteligencije. 'Već smo ostali bez podataka', izjavio je Raphael, objašnjavajući da se modeli sve više oslanjaju na sintetičke podatke, odnosno one koje generira sama umjetna inteligencija.
'Zanimljivo je razmisliti o mogućem kreativnom zasićenju... Ako svi podaci postanu sintetički, koliko ljudskih podataka uopće možemo još uključiti? To će biti filozofski vrlo zanimljivo promatrati.'
Ovo nije prvi put da stručnjaci upozoravaju na fenomen poznat kao peak data, trenutak u kojem su AI sustavi iscrpili većinu sadržaja dostupnog na internetu. Članak objavljen u časopisu Nature u prosincu predvidio je da će se taj 'krizni trenutak' dogoditi do 2028. godine.
'Internet je golem ocean ljudskog znanja, ali nije beskonačan', naveli su autori. 'Istraživači umjetne inteligencije gotovo su ga iscrpili.' Na slično je prošle godine upozorio Ilya Sutskever, suosnivač OpenAI-a, izjavivši da će nedostatak novih podataka neizbježno usporiti razvoj AI-a.
'Dostigli smo peak data i novih podataka više neće biti', rekao je Sutskever. 'Moramo se nositi s onim što imamo. Postoji samo jedan internet.' Usporedio je ljudski sadržaj s fosilnim gorivima, ograničenim resursom koji se ne može beskonačno crpiti.
Ograničena količina svježih podataka ljudi mogla bi natjerati tvrtke poput OpenAI-a, Googlea i Anthropica da se odmaknu od klasičnih velikih jezičnih modela i usmjere prema AI agentima. Ti agenti funkcioniraju kao autonomni sustavi koji mogu samostalno obavljati zadatke i donositi odluke na internetu bez izravnog nadzora čovjeka.
Većina velikih AI kompanija već razvija takve sustave, što bi, prema nekim analitičarima, mogao biti sljedeći korak u evoluciji umjetne inteligencije, piše Independent. Drugi analitičari predlažu da će OpenAI ovaj problem pokušati riješiti proizvodnjom hardvera koji će, kako bi funkcionirao, neprestano sakupljati svježe podatke iz korisnikove neposredne okoline. Sličnu igru igra i Meta svojim naočalama za proširenu stvarnost.