AI-u ponestaje podataka za trening? 'Istraživači su gotovo iscrpili internet'

AI modeli poput OpenAI-eva ChatGPT-ja i Googleova Geminija suočavaju se s ozbiljnim ograničenjem: ponestaje im korisnih podataka za treniranje, upozorio je glavni podatkovni direktor Goldman Sachsa Neema Raphael, i više nemaju dovoljno 'hrane' za daljnje učenje.

U podcastu 'Exchanges' Raphael je rekao da bi taj problem mogao usporiti daljnji razvoj umjetne inteligencije. 'Već smo ostali bez podataka', izjavio je Raphael, objašnjavajući da se modeli sve više oslanjaju na sintetičke podatke, odnosno one koje generira sama umjetna inteligencija.

'Zanimljivo je razmisliti o mogućem kreativnom zasićenju... Ako svi podaci postanu sintetički, koliko ljudskih podataka uopće možemo još uključiti? To će biti filozofski vrlo zanimljivo promatrati.'

Ovo nije prvi put da stručnjaci upozoravaju na fenomen poznat kao peak data, trenutak u kojem su AI sustavi iscrpili većinu sadržaja dostupnog na internetu. Članak objavljen u časopisu Nature u prosincu predvidio je da će se taj 'krizni trenutak' dogoditi do 2028. godine.