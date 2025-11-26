Volite gledati kratke videe na TikToku i Instagramu? Studija otkriva kako to utječe na naš mozak

Podaci 98.299 sudionika iz 71 istraživanja pokazali su su kako što više kratkog sadržaja osoba gleda, to su joj kognitivne performanse slabije u smislu pažnje i inhibitorne kontrole, što znači kako im je bilo teže fokusirati se.

Ponovljeno izlaganje visoko stimulirajućem, brzom sadržaju može doprinijeti navikavanju, u kojem korisnici postaju desenzibilizirani na sporije, napornije kognitivne zadatke poput čitanja, rješavanja problema ili dubokog učenja.

Ukratko, to može doprinijeti propadanju mozga.

Propadanje mozga definirano je kao 'pretpostavljeno pogoršanje mentalnog ili intelektualnog stanja osobe, posebno promatrano kao rezultat prekomjerne konzumacije materijala (sada posebno online sadržaja) koji se smatra trivijalnim ili neizazovnim'.

Istraživači su zaključili kako je korištenje kratkog videa povezano s lošijom kognicijom (pažnja, inhibitorna kontrola, jezik, pamćenje i radna memorija) i većinom indeksa mentalnog zdravlja, osim slike tijela i samopoštovanja. Studija je također povezala korištenje kratkog video sadržaja s negativnim utjecajima na mentalno zdravlje, uključujući povećani stres i tjeskobu.

'Pretpostavlja se kako kontinuirani ciklus listanja i primanja novog, emocionalno stimulirajućeg sadržaja pokreće oslobađanje dopamina, stvarajući petlju pojačanja koja doprinosi obrascima uobičajene upotrebe i većem emocionalnom oslanjanju na digitalne interakcije.

Ova uobičajena interakcija može biti povezana s pojačanim stresom i tjeskobom, jer neki korisnici prijavljuju poteškoće s isključivanjem i reguliranjem svojih emocija u okruženjima offline', navedeno je u istraživanju.