TikTok opet pod povećalom: Nova studija otkrila šokantan trend

Videozapisi generirani umjetnom inteligencijom koji prikazuju djevojčice u izazovnoj odjeći i raznim pozama prikupili su milijune lajkova i dijeljenja na TikToku, unatoč tome što je takav sadržaj zabranjen, pokazuje novo izvješće.

Španjolska organizacija za provjeru činjenica Maldita otkrila je preko 20 računa na toj platformi koji su objavili više od 5200 videozapisa s djevojčicama odjevenima u bikinije, školske uniforme i usku odjeću. Ti računi zajedno imaju više od 550.000 pratitelja i gotovo šest milijuna lajkova.

Analiza je pokazala da se u komentarima ispod tih videozapisa nalaze poveznice na vanjske platforme, poput zajednica na Telegramu, na kojima se prodaje dječja pornografija. Maldita je navela da je 12 tih grupa identificiranih u istraživanju prijavila španjolskoj policiji.

Računi, prema izvješću, ostvaruju i financijsku dobit prodajom AI generiranih videozapisa i slika putem TikTokove pretplatničke usluge, a ona korisnicima uz mjesečnu naknadu omogućuje pristup sadržaju kreatora. Prema ugovorima s autorima, TikTok zadržava otprilike 50 posto prihoda ostvarenih tim modelom.