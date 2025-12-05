'Ali mama, svi to gledaju!': Stigla slikovnica koja razotkriva lažne online trendove

Tvrtka Combis u suradnji s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu (CNZD) predstavila je ' Carevo novo ruho' – šestu slikovnicu iz nagrađivanog humanitarnog serijala 'Bajke u digitalnom svijetu'. Slikovnica uči djecu kritičkom promišljanju u digitalnom svijetu prepunom influencera, filtera i lažnih izazova, priopćili su iz tvrtke.

Kada algoritam postane pedagog

U svijetu u kojem djeca svakodnevno konzumiraju sadržaj putem ekrana, granica između stvarnosti i iluzije postaje gotovo nevidljiva. Filteri mijenjaju lica do neprepoznatljivosti, a videozapisi koji izgledaju autentično često su montirani do zadnjeg piksela. Opasni izazovi prodaju se kao bezazlena zabava, a roditelji sve češće čuju istu frazu: 'Ali mama, svi to rade.'

Slikovnica 'Carevo novo ruho' koristi klasičnu priču o caru koji šeta gol – jer se boji priznati da ne vidi odijelo koje 'samo pametni ljudi vide' – kao metaforu za moderni digitalni pritisak. Djeca osjećaju isti strah. Ako kažu da im video izgleda 'lažno' ili da im se trend čini 'glup', boje se da će biti isključena. Slikovnica im daje hrabrost da vjeruju vlastitom osjećaju.

'Svaki dan u Combisu razvijamo tehnologiju koja mijenja način poslovanja. Ali jednako smo svjesni kako ta ista tehnologija na kojoj se baziraju društvene mreže, AI alati i druge platforme, oblikuje svijet u kojem naša djeca odrastaju. Projekt „Bajke u digitalnom svijetu“ naš je način da pokažemo kako digitalna transformacija osim brzine, mora biti i sigurna za najranjiviju populaciju – našu djecu. Zato već pet godina ustrajemo na ovom projektu i zato smo ponosni što smo razvili alat koji pomaže roditeljima da razgovaraju o stvarima koje se ne vide poput algoritama, filtara, lažnih identiteta, ali duboko utječu na percepciju stvarnosti djece', izjavila je Maja Markulin Klarić, direktorica Odjela digitalnih inovacija i razvoja tržišta u Combisu, na predstavljanju nove slikovnice.

Pet godina, šest bajki, tisuće obitelji

Od 2021. godine, projekt 'Bajke u digitalnom svijetu' pomogao je tisućama obitelji da otvore razgovor o temama koje su nekad bile nevidljive:

Tri praščića: Važnost jakih lozinki i zaštita osobnih podataka

Pinokio: Prepoznavanje lažnih identiteta i online obmana

Prepoznavanje lažnih identiteta i online obmana Ružno pače: Svijest o cyberbullyingu i izgradnja pozitivne slike o sebi

Svijest o cyberbullyingu i izgradnja pozitivne slike o sebi Crvenkapica: Prepoznavanje internetskih predatora

Prepoznavanje internetskih predatora Ivica i Marica : Izbjegavanje online prijevara

: Izbjegavanje online prijevara Carevo novo ruho: Pritisak trendova, lažni izazovi i kritičko razmišljanje

Više od 13.000 tiskanih slikovnica pročitale su tisuće obitelji, a projekt je 2023. godine osvojio Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti.

Svaki roditelj je najbolji 'filter' koji dijete ima

Tehnologija se mijenja brzinom koju ne možemo zaustaviti, ali jedno ostaje konstantno: djeca i dalje trebaju odrasle koji će im pomoći da razumiju svijet u kojem odrastaju.

Slikovnica 'Carevo novo ruho' ne daje gotove odgovore, već daje povod za razgovor. Jer na kraju, bez obzira na to koliko se virtualni svijet mijenja, dječja potreba za sigurnošću i razumijevanjem ostaje stvarna. Sada, kao i uvijek.

Slikovnice su dostupne po cijeni od 6,62 eura u Školskoj knjizi, VBZ-u i Tisak Media centrima diljem Hrvatske, kao i putem e-maila na adresi info@cnzd.org. Cjelokupan prihod donira se CNZD-u za edukativne radionice i zaštitu djece u digitalnom svijetu.