Iran i dalje bez pristupa internetu, kreću hakerski napadi

Miroslav Wranka

09.03.2026 u 10:26

Teheran
Teheran Izvor: EPA / Autor: Abedin Taherkenareh
Iran je u prošlosti provodio isključivanja interneta u razdobljima društvenih nemira, no analitičari procjenjuju da u igri mogu biti i drugi čimbenici, poput vanjskih kibernetičkih poremećaja

Prema podacima stranice za praćenje podataka NetBlocks, Iran je i dalje pod gotovo potpunim prekidom pristupa internetu.

'Prošao je cijeli tjedan otkako je #Iran upao u digitalni mrak zbog nacionalnog prekida interneta koji je nametnuo režim. Mjera ostaje na snazi ​​​​u 168. satu, ostavljajući javnost izoliranom bez vitalnih ažuriranja i upozorenja dok dužnosnici i državni mediji zadržavaju pristup', istaknuli su u objavi na društvenim mrežama.

Kako su naveli, internetski promet je na oko jedan posto uobičajene razine, a zračni napadi SAD-a i Izraela na Iran, koji ciljaju na uklanjanje nuklearnih i balističkih raketnih kapaciteta te promjenu režima, nastavljeni su. Iran je u prošlosti provodio isključivanja interneta u razdoblju društvenih nemira, a sličan prekid nametnut je nekoliko tjedana u siječnju, za vrijeme raširenih prosvjeda protiv režima.

Međutim analitičari procjenjuju da u igri mogu biti i drugi čimbenici, poput vanjskih kibernetičkih poremećaja. Nedostatak internetske veze u Iranu vjerojatno će pojačati maglu rata jer građani ne mogu komunicirati sa svojim obiteljima, dokumentirati događaje ili dobivati vijesti o sukobu u stvarnom vremenu.

Tvrtke za kibernetičku sigurnost upozorile su da će Teheran vjerojatno odgovoriti i kibernetičkim napadima, izravno putem vlade ili preko povezanih skupina, a već su zabilježene aktivnosti izviđanja i pokretanja napada te uskraćivanja usluge, piše CNBC.

