Opasan sadržaj za mlade: Francuska otvorila istragu protiv TikToka

Istraga slijedi nakon tužbi nekoliko francuskih obitelji koje su TikTok optužile da nije dovoljno moderirao štetan sadržaj, te nakon parlamentarne istrage o psihološkom utjecaju platforme na djecu. Slične zabrinutosti ranije su izrazili i Amnesty International te francuski Senat.

Prema priopćenju tužiteljstva, predmet istrage bit će 'sadržaj koji uključuje promicanje samoubojstva', kao i pitanje je li TikTok poštivao obvezu prijavljivanja nezakonitih aktivnosti koje se odvijaju putem posredničkih platformi.

TikTok je u izjavi za medije odbacio navode iz parlamentarnog izvješća koje je dovelo do otvaranja istrage. 'Imamo više od 50 ugrađenih sigurnosnih opcija i postavki osmišljenih za zaštitu tinejdžera, a devet od deset videozapisa koji krše pravila uklanja se prije nego što ih itko vidi', naveli su iz tvrtke.

Istragu vodi kibernetički odjel pariške policije, koji će ispitati moguće kazneno djelo 'promicanja proizvoda ili metoda koje se koriste za oduzimanje života', kao i eventualne nezakonite transakcije povezane s organiziranim kriminalom, prenosi Euronews.

Obitelji traže pravdu

Prošle godine sedam obitelji tužilo je TikTok France, optužujući tvrtku da nije zaštitila djecu od opasnog sadržaja. Dvije obitelji tvrde da su njihova djeca počinila samoubojstvo nakon što su bila izložena videima koji promoviraju metode samoubojstva i samoozljeđivanja.

Jedna od žrtava bila je 15-godišnja Marie Le Tiec. Njezina majka, Stephanie Mistre, nakon kćerine smrti pronašla je u mobitelu niz videa i komentara koji su je ohrabrivali da to učini. 'TikTokov algoritam stalno joj je servirao takve sadržaje. Depresija i samoozljeđivanje kao nešto normalno, gotovo kao zajedništvo', rekla je Mistre.

TikTok i druge društvene mreže posljednjih godina trpe sve jači globalni pritisak zbog širenja sadržaja koji potpomažu nasilje, samoozljeđivanje i vršnjačko zlostavljanje, osobito među djecom.