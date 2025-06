Igrali smo Mario Kart World: Složen, šaren i nevjerojatno zabavan

Franšiza Mario Kart oduvijek je s dobrim razlogom bila jedan od najpopularnijih spin-offa Super Marija. Nakon prilično dugog čekanja Nintendo je konačno izbacio nastavak Mario Karta 8, a koji je prvi put izdan 2014. za Wii U te je kasnije u reizdanju za Switch dobio pravu lavinu dodatnih staza te ostao relevantan sve do danas. Njegov nastavak, pored uvođenja nužnih inovacija, ima još jedan vrlo zanimljiv problem, a to je opravdanje svoje visoke cijene.

No jako mi se svidjelo to da sve konkretnije dodatke, uključujući nove automobile, likove i njihove brojne varijante, možete otključati igrajući obične utrke. Razumijem i to da će ideja otkrivanja svijeta u kojem postoje sve staze privući svoju publiku, no kao nekoga tko je nakucao stotine sati u prethodnoj igri bez 'baloon moda', sloboda izbora jako me razveselila.