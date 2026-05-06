Einsteinov teleskop mogao bi ojačati položaj Hrvatske u europskoj znanosti

Na konferenciji "Obzor Europa", održanoj u četvrtak u Zagrebu, predstavljen je ažurirani Plan razvoja istraživačke infrastrukture, uz naglasak na Einsteinov teleskop kao projekt važan za jačanje europske konkurentnosti i pozicije Hrvatske u međunarodnoj znanosti

Rasprava o istraživačkim infrastrukturama sve se više vodi i kao rasprava o tome gdje će se razvijati tehnologije, obrazovati mladi stručnjaci i stvarati međunarodne znanstvene mreže. Ti projekti bili su u fokusu treće konferencije programa "Obzor Europa", posvećene budućnosti europskog istraživačkog prostora, koju su u Zagrebu organizirali Ministarstvo znanosti te Agencija za mobilnost i programe EU-a. Na konferenciji je predstavljen i ažurirani Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj od 2023. do 2027. godine, a obilježeno je i 20 godina Europskog strateškog foruma za istraživačke infrastrukture (ESFRI) te 30 godina programa Marie Skłodowska-Curie.

"Vizija je plana da Hrvatska sudjeluje u međunarodno konkurentnim, vrhunskim istraživanjima", rekao je Hrvoje Meštrić iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, dodavši da je riječ o strateškoj podlozi za ulaganja u istraživačke infrastrukture. Povijesno ulaganje Hrvatske u istraživanje i razvoj Meštrić je istaknuo da je Hrvatska u programu Obzor Europa ostvarila rezultate bolje nego u prethodnom programu. Kako je naveo, ugovoreno je više od 169 milijuna eura kroz 434 projekta, dok su hrvatski prijavitelji kontinuirano iznad europskog prosjeka uspješnosti. "Program Obzor doprinosi tome da su ulaganja Hrvatske u istraživanje i razvoj dosegnula 1,49 posto BDP-a, odnosno 1,2 milijarde eura, što je povijesni rekord RH", poručio je. Među hrvatskim sudionicima s najvećim neto doprinosom EU-a u Obzor Europa izdvajaju se Centar izvrsnosti MARBLE, zagrebački FER, Genos, Institut Ruđer Bošković, Fakultet strojarstva i brodogradnje te Jadrolinija, što pokazuje da se europska sredstva povlače i kroz akademski sektor i kroz gospodarstvo.