Je li ovo nasljednik Tima Cooka?

Analitičari sve češće nagađaju koliko će još dugo Tim Cook ostati na čelu Applea. Dugogodišnji izvršni direktor, koji sljedećeg mjeseca puni 65 godina, započeo je svoj 15. mandat na poziciji izvršnog direktora i time već nadmašio osnivača Stevea Jobsa po duljini vođenja tvrtke. Iako o odlasku još nije javno govorio, Cook bi, prema izvorima iz Applea, mogao u sljedećih nekoliko godina preuzeti ulogu predsjednika upravnog odbora, slično kao što je to učinio Bill Gates u Microsoftu
Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, glavni kandidat za Cookova nasljednika je John Ternus, potpredsjednik Applea zadužen za hardverski inženjering. Izvori iz tvrtke navode da su razgovori o Cookovom povlačenju već započeli, a unutarnje promjene u Appleu upućuju na postupnu smjenu generacija.
Ternus je posljednjih godina sve viđenije lice Applea: redovito sudjeluje u predstavljanjima novih uređaja Mac i iPad, a prošlog je mjeseca osobno najavio iPhone Air. Upravo mu je ta veća javna prisutnost, uz reputaciju iskusnog inženjera, osigurala prednost pred drugim kandidatima, prenosi Tech Spot.
Generacijska smjena u vrhu kompanije
Appleov operativni direktor Jeff Williams, koji je ranije slovio kao Cookov nasljednik, navodno planira napustiti tvrtku do kraja godine. Među rukovoditeljima čiji je odlazak također moguć spominju se i John Giannandrea, čelnik odjela za umjetnu inteligenciju, zatim Johny Srouji, koji vodi grupu za hardverske tehnologije, te Lisa Jackson, potpredsjednica za okoliš, politiku i društvene inicijative.
Ternus, koji ima 50 godina, znatno je mlađi od ostalih potencijalnih kandidata i mogao bi, ako preuzme vodstvo, voditi Apple sljedeće desetljeće ili dulje, poput Jobsa i Cooka. Za razliku od njih, dolazi iz inženjerskog, a ne prodajnog miljea, što bi moglo pomoći Appleu u pokušajima da se snažnije probije u nova područja poput proširene stvarnosti i umjetne inteligencije, u kojima zasad zaostaje za konkurencijom.
Cookov savjetnik za AI, Giannandrea, navodno je pod povećalom zbog sporog napretka Siri i općenito slabog zamaha Applea u umjetnoj inteligenciji. Tvrtka bi, prema Bloombergu, mogla angažirati vanjskog stručnjaka za AI ili čak kupiti neku specijaliziranu tvrtku da bi nadoknadila zaostatak za Googleom, Metom, Microsoftom i OpenAI-em.