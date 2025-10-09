Je li ovo nasljednik Tima Cooka?

Ternus je posljednjih godina sve viđenije lice Applea: redovito sudjeluje u predstavljanjima novih uređaja Mac i iPad, a prošlog je mjeseca osobno najavio iPhone Air. Upravo mu je ta veća javna prisutnost, uz reputaciju iskusnog inženjera, osigurala prednost pred drugim kandidatima, prenosi Tech Spot .

Prema informacijama koje je objavio Bloomberg, glavni kandidat za Cookova nasljednika je John Ternus , potpredsjednik Applea zadužen za hardverski inženjering. Izvori iz tvrtke navode da su razgovori o Cookovom povlačenju već započeli, a unutarnje promjene u Appleu upućuju na postupnu smjenu generacija.

Generacijska smjena u vrhu kompanije

Appleov operativni direktor Jeff Williams, koji je ranije slovio kao Cookov nasljednik, navodno planira napustiti tvrtku do kraja godine. Među rukovoditeljima čiji je odlazak također moguć spominju se i John Giannandrea, čelnik odjela za umjetnu inteligenciju, zatim Johny Srouji, koji vodi grupu za hardverske tehnologije, te Lisa Jackson, potpredsjednica za okoliš, politiku i društvene inicijative.

Ternus, koji ima 50 godina, znatno je mlađi od ostalih potencijalnih kandidata i mogao bi, ako preuzme vodstvo, voditi Apple sljedeće desetljeće ili dulje, poput Jobsa i Cooka. Za razliku od njih, dolazi iz inženjerskog, a ne prodajnog miljea, što bi moglo pomoći Appleu u pokušajima da se snažnije probije u nova područja poput proširene stvarnosti i umjetne inteligencije, u kojima zasad zaostaje za konkurencijom.

Cookov savjetnik za AI, Giannandrea, navodno je pod povećalom zbog sporog napretka Siri i općenito slabog zamaha Applea u umjetnoj inteligenciji. Tvrtka bi, prema Bloombergu, mogla angažirati vanjskog stručnjaka za AI ili čak kupiti neku specijaliziranu tvrtku da bi nadoknadila zaostatak za Googleom, Metom, Microsoftom i OpenAI-em.