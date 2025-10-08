Microsoft predstavio vlastite 'crocsice'

Uz karakterističan uzorak, sandale dolaze s privjescima (jibbitz) u obliku poznatih simbola iz prošlosti Microsofta, uključujući Clippyja, Internet Explorer, pokazivač miša u stilu XP-a, mapu 'My Documents', koš za smeće i leptirića starog logotipa MSN-a.

Microsoft je službeno predstavio crocsice inspirirane Windows XP-om, a one donose prepoznatljiv dizajn legendarnog operativnog sustava, uz plavo nebo, bijele oblake i zelene brežuljke iz slavne pozadine 'Bliss'.

Microsoft je objavio da se limitirano izdanje Windows XP crocsica i pripadajućeg plavo-bijelog ruksaka s motivom oblaka lansira povodom 50. obljetnice tvrtke. Međutim izgleda da neće biti dostupne za kupnju putem interneta.

Umjesto toga, tvrtka je pokrenula nagradnu igru #MicrosoftCrocSweepstakes na svom službenom profilu na Instagramu. Sudionici su do utorka 7. listopada mogli sudjelovati tako da označe like i ostave komentar s navedenim hashtagom ispod službene objave.

Prvi pogled na XP crocsice javnost je dobila još u kolovozu, kada ih je Microsoft počeo dijeliti svojim zaposlenicima. Tvrtka zasad nije otkrila planira li ih u budućnosti učiniti dostupnima za širu prodaju jer njezin glasnogovornik nije komentirao hoće li se kolekcionarski primjerci moći kupiti izvan nagradne igre, piše Verge.