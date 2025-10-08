AI na staklenim nogama: Jedna slaba karika mogla bi srušiti cijelu industriju?

U mreži koje su isplele tehnološke tvrtke jedna slaba karika mogla bi ugroziti održivost cijele industrije i naštetiti američkom, a time i svjetskom gospodarstvu

Nvidia planira ulagati u OpenAI, koji kupuje uslugu u oblaku od Oraclea, koji kupuje čipove od Nvidije, koja ima udjel u Coreweaveu, koji osigurava infrastrukturu umjetne inteligencije za OpenAI. Iza buma umjetne inteligencije tek je nekoliko tvrtki, a one su se okrenule jedna drugoj zbog ogromnih količina kapitala i računalne snage potrebne za povećanje rasta. Neka od tih partnerstava vrijede do stotina milijardi američkih dolara. Gledamo li ih zajedno, izuzetno su povećala vrijednosti tvrtki i podigla američke indekse dionica na nove rekordne razine. Ali sve bi to mogla biti opsjena. Ubrza li se taj trend, upozoravaju pojedini analitičari, jedna slaba karika mogla bi ugroziti održivost cijele industrije, pa i naštetiti američkom gospodarstvu. Postane li jasno da bi povećanje produktivnosti zahvaljujući umjetnoj inteligenciji – a time i povrat ulaganja – moglo biti ograničeno ili odgođeno, moguća posljedica bit će oštra korekcija cijena tehnoloških dionica, s negativnim posljedicama za cijelu ekonomiju, istaknuli su analitičari pri grupaciji Oxford Economics.

Vrte se milijarde Najnoviji primjer te mreže ulaganja je dogovor OpenAI-a i AMD-a. OpenAI se obvezao na kupovinu AMD-ovih čipova za javnosti nepoznat iznos. Zauzvrat, dobili su pravo na stjecanje do deset posto udjela u proizvođaču čipova. Prije nekoliko tjedana Nvidia je najavila ulaganje do 100 milijardi dolara u OpenAI te zasad nije jasno hoće li ta sredstva biti iskorištena i za kupovinu konkurentskog hardvera. No Nvidia u tome vidi priliku za ulaganje u sljedeću tvrtku čija će vrijednost narasti na više bilijuna dolara. Taj je optimizam temeljen na uvjerenju da može održati sadašnju razinu prihoda, a njena tržišna procjena vrti se oko 4,5 bilijuna dolara. Nvidia i OpenAI već neizravno surađuju putem američke tvrtke za usluge u oblaku Darling Coreweave, a ona prodaje Nvidijine sustave OpenAI-u. Nvidia je jedan od najvećih ulagača u tu tvrtku, no tu su i drugi igrači. Oracle je najavio da će potrošiti oko 40 milijardi dolara na Nvidijine čipove za jedan od OpenAI-evih podatkovnih centara. Oracle i OpenAI također surađuju s japanskom grupacijom SoftBank u projektu Stargate, u sklopu kojeg je planirano ulaganje vrijedno 500 milijardi dolara u podatkovne centre. Nvidia je ključni tehnološki partner u Stargateu, a SoftBank pak posjeduje udio vrijedan tri milijarde dolara u Nvidiji.

Vraća li se dot-com slom? Pojedinim promatračima sporazum Nvidije i OpenAI-a sliči dogovorima koji su vodili do pucanja dot-com balona 2000. godine. Te je godine indeks dionica NASDAQ pao za 77 posto, pri čemu su nestale milijarde dolara tržišne vrijednosti, a na razine iz ožujka 2000. vratio se tek nakon 15 godina. Nezdravi odnosi i umjetno održavanje vrijednosti tvrtki na visokim razinama mogli bi u nekom trenutku dovesti do negativnih reakcija ulagača i tržišta. Glavni izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman nedavno je pokušao smiriti ta strahovanja, rekavši da su usponi i padovi dio životnog ciklusa svake industrije. Treba očekivati prevelika ulaganja i gubitak novca, kao i premala ulaganja i gubitak prihoda, istaknuo je.

Zabrinutost zbog male mreže tvrtki u kojoj se vrte ogromna ulaganja trenutno je u sjeni kratkoročnog potencijala za gotovo nezamislive prinose. Umjesto brige o tome može li umjetna inteligencija doista rasti očekivanim tempom, mnogi ulagači fokusiraju se na to mogu li tvrtke rasti dovoljno brzo i zaraditi dovoljno da bi opravdale novac uložen u njih. Dokle god vrijednosti tvrtki rastu i ulagači zarađuju, upozorenja o mogućem sudnjem danu vjerojatno će biti ignorirana. Trenutno više od 35 posto tržišne vrijednosti svih tvrtki u indeksu S&P 500 – više od 20 bilijuna dolara –dolazi od sedam veličanstvenih tehnoloških tvrtki, kako im tepaju na Wall Streetu. Svaka od njih – Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia i Tesla – snažno je uključena u projekte vezane uz umjetnu inteligenciju, piše NBC. Ukupna tržišna vrijednost spomenutih američkih tehnoloških divova, zvanih 'Veličanstvenih 7', premašila je bruto domaći proizvod cijele Europske unije, potaknuvši rasprave o mogućem napuhanom tehnološkom balonu. No analitičari upozoravaju da bi to moglo označavati dublju, strukturnu promjenu u globalnom kapitalizmu. >>Pročitajte više OVDJE<< Umjetna inteligencija trenutno je u industrijskom balonu, ali tehnologija je stvarna i donijet će velike koristi društvu, uvjeren je pak osnivač Amazona Jeff Bezos. >>Pročitajte više OVDJE<<