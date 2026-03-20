Iako gubi milijarde, Meta ipak ne gasi VR podršku za Horizon Worlds

Meta je u zadnji trenutak promijenila odluku i ipak neće ugasiti VR podršku za aplikaciju Horizon Worlds , iako je ranije najavila suprotno. Prema izjavi Andrewa Boswortha , tehničkog direktora tvrtke Meta Platforms , odlučili su zadržati funkcionalnost aplikacije u virtualnoj stvarnosti. Time je brzo povučena prethodna odluka da se Horizon Worlds od 15. lipnja prebaci isključivo na mobilne uređaje i web.

Ova promjena pokazuje da Meta još uvijek nije spremna potpuno odustati od VR dijela svoje strategije vezane uz metaverzum. Unatoč toj odluci, širi kontekst nije optimističan. Metin odjel Reality Labs od 2021. godine zabilježio je gubitke od oko 73 milijarde dolara.

Istovremeno prodaja VR uređaja poput Meta Questa bilježi pad, a interes korisnika za druženje u virtualnoj stvarnosti ostaje ograničen. Problemi nisu jedinstveni za Metu – i Apple je smanjio proizvodnju svog uređaja Vision Pro zbog slabe potražnje.

Fokus se seli na mobilne uređaje

Iako VR podrška ostaje, Meta sve više naglasak stavlja na mobilnu verziju aplikacije. Horizon Worlds na pametnim telefonima bilježi rast s oko 45 milijuna preuzimanja ukupno, uključujući značajan porast ove godine. Razlog je jednostavan: mobilna platforma ima znatno širu publiku i bolju tržišnu prilagodbu, a razvoj za VR usporava timove jer zahtijeva paralelnu izgradnju istih funkcija za dvije platforme.

Neizvjesna budućnost metaverzuma

Unatoč rastu korisnika na mobilnim uređajima, prihodi aplikacije ostaju vrlo niski u odnosu na ulaganja, što dovodi u pitanje dugoročnu isplativost tog projekta. Zadržavanje VR podrške za Horizon Worlds više izgleda kao taktičko povlačenje nego kao znak stvarnog oporavka interesa za metaverzum u virtualnoj stvarnosti, piše TechCrunch.