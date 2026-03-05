Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici pregledavali snimke

Britanski regulator za zaštitu podataka pokrenuo je postupak protiv Meta Platformsa nakon zabrinjavajućih navoda da su vanjski suradnici imali pristup osjetljivim snimkama nastalim pomoću pametnih naočala s umjetnom inteligencijom.

Radnici navodno pregledavali privatne snimke

Prema istraživanju švedskih novina Svenska Dagbladet i Göteborgs-Posten, radnici angažirani preko outsourcing tvrtke u Keniji mogli su pregledavati fotografije i videozapise koje su korisnici snimali pomoću pametnih naočala Ray‑Ban Meta. Među pregledanim sadržajem navodno su bile i 'vrlo privatne snimke', uključujući situacije u kojima ljudi koriste toalet ili imaju spolni odnos. Jedan od zaposlenika navodno je izjavio da su mogli vidjeti 'sve – od dnevnih soba do golih tijela'.

Radnici su bili zaposleni u tvrtki Sama sa sjedištem u Nairobiju, a ona se bavi označavanjem podataka za treniranje sustava umjetne inteligencije. Njihov je zadatak bio analizirati snimke i ručno označavati elemente na slikama kako bi se poboljšalo prepoznavanje objekata u AI sustavima.

Meta: Sadržaj se pregledava radi 'poboljšanja usluge'

Iz Mete poručuju da pametne naočale omogućuju korisnicima upotrebu umjetne inteligencije bez ruku te odgovaranje na pitanja o okruženju u kojem se nalaze. Tvrtka je potvrdila da ponekad koristi vanjske suradnike za pregled dijela sadržaja koji korisnici dijele s AI sustavom.

Prema njihovim navodima, takav se sadržaj prethodno filtrira da bi se zaštitila privatnost, primjerice zamućivanjem lica na fotografijama. No izvori iz istrage tvrde da ti sustavi ponekad zakažu i da su lica osoba na snimkama i dalje vidljiva.

Meta također ističe da snimke ostaju na uređaju korisnika osim ako ih sami ne odluče podijeliti s Meta AI-em ili drugim servisima.