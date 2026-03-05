Meta na meti regulatora zbog pametnih naočala: Vanjski suradnici pregledavali snimke

Najnovije optužbe protiv Mete kažu da su privatne snimke korisnika pregledavali radnici angažirani preko outsourcing tvrtke u Keniji
Britanski regulator za zaštitu podataka pokrenuo je postupak protiv Meta Platformsa nakon zabrinjavajućih navoda da su vanjski suradnici imali pristup osjetljivim snimkama nastalim pomoću pametnih naočala s umjetnom inteligencijom.
Radnici navodno pregledavali privatne snimke
Prema istraživanju švedskih novina Svenska Dagbladet i Göteborgs-Posten, radnici angažirani preko outsourcing tvrtke u Keniji mogli su pregledavati fotografije i videozapise koje su korisnici snimali pomoću pametnih naočala Ray‑Ban Meta. Među pregledanim sadržajem navodno su bile i 'vrlo privatne snimke', uključujući situacije u kojima ljudi koriste toalet ili imaju spolni odnos. Jedan od zaposlenika navodno je izjavio da su mogli vidjeti 'sve – od dnevnih soba do golih tijela'.
Radnici su bili zaposleni u tvrtki Sama sa sjedištem u Nairobiju, a ona se bavi označavanjem podataka za treniranje sustava umjetne inteligencije. Njihov je zadatak bio analizirati snimke i ručno označavati elemente na slikama kako bi se poboljšalo prepoznavanje objekata u AI sustavima.
Meta: Sadržaj se pregledava radi 'poboljšanja usluge'
Iz Mete poručuju da pametne naočale omogućuju korisnicima upotrebu umjetne inteligencije bez ruku te odgovaranje na pitanja o okruženju u kojem se nalaze. Tvrtka je potvrdila da ponekad koristi vanjske suradnike za pregled dijela sadržaja koji korisnici dijele s AI sustavom.
Prema njihovim navodima, takav se sadržaj prethodno filtrira da bi se zaštitila privatnost, primjerice zamućivanjem lica na fotografijama. No izvori iz istrage tvrde da ti sustavi ponekad zakažu i da su lica osoba na snimkama i dalje vidljiva.
Meta također ističe da snimke ostaju na uređaju korisnika osim ako ih sami ne odluče podijeliti s Meta AI-em ili drugim servisima.
Reakcija britanskog regulatora
Britanski ured za zaštitu podataka Information Commissioner's Office priopćio je da su tvrdnje iz istrage zabrinjavajuće te da će od Mete zatražiti objašnjenja o načinu na koji poštuje zakone o zaštiti osobnih podataka u Ujedinjenom Kraljevstvu. Regulator naglašava da uređaji koji obrađuju osobne podatke, uključujući pametne naočale, moraju korisnicima omogućiti jasnu kontrolu nad podacima i transparentno objasniti kako se koristi prikupljeni sadržaj.
Kako funkcioniraju pametne naočale?
Naočale imaju ugrađenu kameru i mikrofon te omogućuju snimanje fotografija i videozapisa glasovnom naredbom ili pritiskom na tipku. Na okviru se nalazi LED lampica koja se pali tijekom snimanja da bi osobe u blizini znale da kamera radi. Uređaji pametnih naočala kao što je Ray‑Ban Meta mogu, primjerice, prevoditi tekst koji korisnik gleda ili odgovarati na pitanja o predmetima u okolini, što osobito može biti korisno za slijepe i slabovidne osobe.
Šire brige o privatnosti
Razvoj nosivih AI uređaja posljednjih godina se ubrzao, ali istodobno raste zabrinutost zbog mogućih zloupotreba. Neke su žene ranije izjavile da su ih korisnici pametnih naočala snimali bez pristanka.
Tvrtka Sama navodi da rad na označavanju podataka provodi u strogo kontroliranim prostorima, bez mobilnih uređaja, te da zaposlenici prolaze sigurnosne provjere i obuku o zaštiti podataka. Unatoč tome, nova istraga ponovno je otvorila pitanje koliko su korisnici svjesni toga da bi sadržaj koji snime pametnim AI uređajima mogao završiti u rukama nepoznatih ljudi, zaključuje BBC.