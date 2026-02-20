Potez koji je mnoge razljutio: Meta gasi zasebnu web stranicu Messengera

Kompanija ističe da se postojeća povijest razgovora može jednostavno vratiti nakon prelaska, unosom PIN-a koji je korišten prilikom izrade sigurnosne kopije poruka. Ako korisnici više nemaju taj broj, moguće ga je ponovno postaviti kroz postupak oporavka računa.

Kako navode u Metinom centru za pomoć, korisnici koji su dosad pristupali Messengeru preko zasebne web stranice bit će automatski preusmjereni na adresu facebook.com/messages. Razgovori će ondje ostati dostupni, a komunikaciju će biti moguće nastaviti i putem mobilne aplikacije Messenger.

Odluka je izazvala negodovanje dijela korisnika, osobito onih koji su deaktivirali svoje Facebook profile, ali su Messenger nastavili koristiti kao samostalnu komunikacijsku uslugu. Upravo je za njih zasebna web stranica bila način korištenja aplikacije bez povratka na društvenu mrežu, prenosi TechCrunch.

Gašenje web verzije dolazi svega nekoliko mjeseci nakon što je Meta ukinula i samostalne desktop aplikacije Messengera. Već tada su korisnici upućeni na korištenje Facebooka za razmjenu poruka, što je mnogima signaliziralo da će i web verzija s vremenom biti ugašena.

Messenger ima dugu povijest unutar Metina ekosustava. Pokrenut je 2008. kao Facebook Chat, a 2011. prerastao je u zasebnu aplikaciju. Kompanija je godinama pokušavala razviti Messenger kao platformu neovisnu o Facebooku - 2014. čak je uklonila razmjenu poruka iz glavne Facebook aplikacije i korisnike preusmjerila na Messenger.

No strategija se posljednjih godina ponovno mijenja: od 2023. Meta postupno vraća funkcije dopisivanja natrag u Facebook, a gašenje samostalne web stranice najnoviji je korak u tom smjeru.