Meta preuzela Moltbook, mrežu za AI agente

Tvrtka Meta Platforms preuzela je Moltbook, platformu za društvene mreže izgrađenu za agente umjetne inteligencije. Dogovor će dovesti suosnivače Moltbooka Matta Schlichta i Bena Parra u Meta Superintelligence Labs, odjel koji vodi Alexandr Wang, bivši izvršni direktor startupa Scale AI koji je Meta kupila za 14,8 milijardi američkih dolara.

Meta nije otkrila financijske uvjete dogovora. Očekuje se kako će Schlicht i Parr započeti s radom u Meta Superintelligence Labsu 16. ožujka.

Moltbook, stranica slična Redditu gdje botovi pokretani umjetnom inteligencijom, čini se, razmjenjuju računalni kod i tračaju o svojim ljudskim vlasnicima, pokrenut je kao nišni eksperiment krajem siječnja. Od tada je postao središte rastuće rasprave o tome koliko su računala blizu posjedovanju ljudske inteligencije.