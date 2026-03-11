Meta preuzela Moltbook, mrežu za AI agente

Financijski uvjeti dogovora nisu objavljeni. Dvojica suosnivača trebali bi početi raditi u Meta Superintelligence Labsu 16. ožujka
Tvrtka Meta Platforms preuzela je Moltbook, platformu za društvene mreže izgrađenu za agente umjetne inteligencije. Dogovor će dovesti suosnivače Moltbooka Matta Schlichta i Bena Parra u Meta Superintelligence Labs, odjel koji vodi Alexandr Wang, bivši izvršni direktor startupa Scale AI koji je Meta kupila za 14,8 milijardi američkih dolara.
Meta nije otkrila financijske uvjete dogovora. Očekuje se kako će Schlicht i Parr započeti s radom u Meta Superintelligence Labsu 16. ožujka.
Moltbook, stranica slična Redditu gdje botovi pokretani umjetnom inteligencijom, čini se, razmjenjuju računalni kod i tračaju o svojim ljudskim vlasnicima, pokrenut je kao nišni eksperiment krajem siječnja. Od tada je postao središte rastuće rasprave o tome koliko su računala blizu posjedovanju ljudske inteligencije.
Razvoj događaja signalizira intenzivnu utrku među tehnološkim divovima kako bi ugrabili talente i tehnologiju umjetne inteligencije, dok autonomni agenti sposobni za izvršavanje zadataka iz stvarnog svijeta postaju sljedeća granica koju industrija treba osvojiti.
Sam Altman, glavni izvršni direktor OpenAI-a, umanjio je važnost Moltbooka kao vjerojatno prolaznog trenda, ali je rekao kako tehnologija na kojoj se temelji ima budućnost. Ipak, OpenAI je prošli mjesec zaposlio Petera Steinbergera, tvorca OpenClawa, bota otvorenog koda ranije poznatog kao Clawdbot ili Moltbot koji podržava otvoreni kod projekta.
Mike Krieger, glavni direktor za proizvode tvrtke Anthropic, uvjeren je kako većina ljudi još nije spremna dati umjetnoj inteligenciji potpunu autonomiju nad svojim računalima.
Schlicht je zagovarao vibe kodiranje, izgradnju programa uz pomoć umjetne inteligencije, rekavši kako nije napisao niti jednu liniju koda za svoju stranicu. Izgradio je Moltbook uglavnom koristeći vlastitog osobnog AI asistenta, kojeg je nazvao Clawd Clawderberg. Uspon Moltbooka također je donio rizike.
Tvrtka za kibernetičku sigurnost Wiz upozorila je na sigurnosni propust kojim su otkrivene privatne poruke, više od 6000 adresa e-pošte i više od milijun vjerodajnica. Problem je bio riješen nakon što su kontaktirali vlasnike stranice, piše Guardian.