Velik broj Europljana strahuje kako bi im Donald Trump mogao isključiti web

Osamdeset i šest posto ljudi smatra kako je iznenadni potez SAD-a usmjeren prema ograničavanju pristupa Europe digitalnim uslugama 'vjerojatan' i 'ne treba ga isključiti', a 59 posto nazvalo ga je 'već stvarnim i konkretnim rizikom', u anketi koju su proveli SWG i Polling Europe, a koja je predstavljena zastupnicima Europskog parlamenta.

Većina Europljana vjeruje kako bi Sjedinjene Države mogle isključiti tehnologiju na koju se Europa uvelike oslanja.

Europske vlade pokušavaju smanjiti svoju ovisnost o američkoj tehnologiji za kritične usluge poput računalnog oblaka, komunikacija i umjetne inteligencije. Jedan od strahova koji potiče prijelaz na korištenje domaće tehnologije jest strah od situacije u kojoj bi američki predsjednik Donald Trump mogao prisiliti američke pružatelje tehnologije na prekid isporuka usluga u Europi.

Ti su strahovi dosegli vrhunac kada je glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan prošle godine izgubio pristup svom korisničkom računu e-pošte nakon pri Microsoftu što su mu SAD nametnule sankcije.

'Tijekom prošle godine svi su doista shvatili koliko je važno da ne ovisimo o jednoj zemlji ili jednoj tvrtki kada su u pitanju neke vrlo kritične tehnologije. Ovisnosti mogu biti upotrijebljene kao oružje protiv nas', rekla je Henna Virkkunen, šefica Europske unije za tehnologiju.

U anketi je u siječnju sudjelovalo 5079 ispitanika u svih 27 država članica Unije. Za 55 posto ispitanika zacrtavanje 'europskog puta' postalo je 'središnje strateško pitanje'. Europski parlament i niz nacionalnih vladinih institucija već su poduzeli korake kako bi se udaljili od sveprisutne američke tehnologije - iako su glavni gradovi Unije upozorili kako se tranzicija neće dogoditi preko noći.

Europska komisija također finalizira niz prijedloga koji bi trebali biti objavljeni krajem svibnja kako bi se smanjilo oslanjanje na stranu tehnologiju, uključujući definiranje što se kvalificira kao suvereni pružatelj usluga i koji kritični sektori trebaju se isključivo oslanjati na njih kako bi zaštitili europske podatke i svakodnevno poslovanje.

Anketa sugerira kako američki napori - poput javnih istupa visokih dužnosnika vlasti i Microsofta - za odbacivanje scenarija naglog prekida isporuke usluga nisu uvjerili Europljane. Američke tvrtke istovremeno žure ublažiti zabrinutost zaštitnim mjerama, poput rješenja s zračnim jazom koja bi se pokazala otpornima u slučaju operativnih poremećaja, piše Politico.