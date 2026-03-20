VELIKO OTKRIĆE

Znanstvenici sve bliži potvrdi: Asteroidi zbilja šire život svemirom

Damir Rukavina

20.03.2026 u 09:36

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pexels / Autor: Batman111
Bionic
Reading

Najnovija studija potvrđuje postojanje svih pet nukleobaza koje potvrđuju da se osnovni sastojci za nastanak života mogu stvoriti u svemiru

Novo istraživanje pokazuje da je svih pet temeljnih nukleobaza, 'slova' života, pronađeno u uzorcima asteroida Ryugu, što podupire teoriju da su osnovni sastojci života nastali u svemiru.

Molekularni temelji života

Uzorci su prikupljeni misijom Hayabusa2 japanske svemirske agencije JAXA i vraćeni na Zemlju 2020. godine. Već je ranije potvrđena prisutnost jedne od nukleobaza, uracila, no novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Astronomy, pokazuje da uzorci sadrže svih pet: adenin, gvanin, citozin, timin i uracil.

Te molekule čine osnovu genetskog koda DNK i RNK, a u kombinaciji sa šećerima i fosfatima tvore nukleotide, bez kojih ne bi bilo mogućnosti za pohranu i prijenos genetske informacije.

Uvid u rani Sunčev sustav

Znanstvenici su analizirali male količine materijala, ukupno oko 5,4 grama, u iznimno kontroliranim laboratorijskim uvjetima da bi izbjegli kontaminaciju. Organske molekule ekstrahirane su pomoću vode i klorovodične kiseline, a zatim pročišćene i analizirane. Rezultati pokazuju da su nukleobaze prisutne u približno sličnim količinama u različitim uzorcima, što upućuje na njihovu stabilnu prisutnost u materijalu asteroida.

Ovo otkriće nadovezuje se na ranije analize meteorita Murchison i Orgueil, u kojima su također pronađene organske molekule, uključujući nukleobaze. Međutim takvi uzorci mogu biti djelomično kontaminirani boravkom na Zemlji.

Slični rezultati dobiveni su i iz uzoraka asteroida Bennu, koje je prikupila NASA, što potvrđuje da su ovi kemijski sastojci rasprostranjeni u Sunčevu sustavu, piše The Conversation.

Kemijska raznolikost u svemiru

Iako svi ovi objekti sadrže organske molekule, njihov kemijski sastav nije identičan. Neki su bogatiji purinima (adenin i gvanin) dok drugi sadrže više pirimidina (citozin, timin i uracil). Pretpostavlja se da na tu ravnotežu utječu uvjeti poput prisutnosti amonijaka tijekom formiranja.

Usporedbom uzoraka s različitih asteroida znanstvenici rekonstruiraju kemijske procese koji su se odvijali prije oko 4,5 milijardi godina, u ranim fazama Sunčeva sustava.

Budući da su uzorci s Ryugua prikupljeni izravno u svemiru i očuvani bez kontakta sa Zemljom, oni pružaju jedan od najčišćih uvida u drevnu kemiju. Otkriće svih pet nukleobaza sugerira da su ključni sastojci života mogli nastati izvan Zemlje i kasnije biti dopremljeni na naš planet preko asteroida.

Time se podupire ideja da podrijetlo života na Zemlji nije izoliran fenomen, već dio šire kemijske evolucije koja se odvijala diljem svemira.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Gradnja imperija: Biznis od 31 milijarde dolara koji prolazi ispod radara
Velik broj Europljana strahuje kako bi im Donald Trump mogao isključiti web
Počela je proljetna rasprodaja na Steamu: Hrpe hitova po niskim cijenama

najpopularnije

Još vijesti