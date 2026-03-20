Znanstvenici sve bliži potvrdi: Asteroidi zbilja šire život svemirom

Te molekule čine osnovu genetskog koda DNK i RNK, a u kombinaciji sa šećerima i fosfatima tvore nukleotide, bez kojih ne bi bilo mogućnosti za pohranu i prijenos genetske informacije.

Uzorci su prikupljeni misijom Hayabusa2 japanske svemirske agencije JAXA i vraćeni na Zemlju 2020. godine. Već je ranije potvrđena prisutnost jedne od nukleobaza, uracila, no novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Astronomy, pokazuje da uzorci sadrže svih pet: adenin, gvanin, citozin, timin i uracil.

Novo istraživanje pokazuje da je svih pet temeljnih nukleobaza , 'slova' života, pronađeno u uzorcima asteroida Ryugu, što podupire teoriju da su osnovni sastojci života nastali u svemiru.

Uvid u rani Sunčev sustav

Znanstvenici su analizirali male količine materijala, ukupno oko 5,4 grama, u iznimno kontroliranim laboratorijskim uvjetima da bi izbjegli kontaminaciju. Organske molekule ekstrahirane su pomoću vode i klorovodične kiseline, a zatim pročišćene i analizirane. Rezultati pokazuju da su nukleobaze prisutne u približno sličnim količinama u različitim uzorcima, što upućuje na njihovu stabilnu prisutnost u materijalu asteroida.

Ovo otkriće nadovezuje se na ranije analize meteorita Murchison i Orgueil, u kojima su također pronađene organske molekule, uključujući nukleobaze. Međutim takvi uzorci mogu biti djelomično kontaminirani boravkom na Zemlji.

Slični rezultati dobiveni su i iz uzoraka asteroida Bennu, koje je prikupila NASA, što potvrđuje da su ovi kemijski sastojci rasprostranjeni u Sunčevu sustavu, piše The Conversation.

Kemijska raznolikost u svemiru

Iako svi ovi objekti sadrže organske molekule, njihov kemijski sastav nije identičan. Neki su bogatiji purinima (adenin i gvanin) dok drugi sadrže više pirimidina (citozin, timin i uracil). Pretpostavlja se da na tu ravnotežu utječu uvjeti poput prisutnosti amonijaka tijekom formiranja.

Usporedbom uzoraka s različitih asteroida znanstvenici rekonstruiraju kemijske procese koji su se odvijali prije oko 4,5 milijardi godina, u ranim fazama Sunčeva sustava.

Budući da su uzorci s Ryugua prikupljeni izravno u svemiru i očuvani bez kontakta sa Zemljom, oni pružaju jedan od najčišćih uvida u drevnu kemiju. Otkriće svih pet nukleobaza sugerira da su ključni sastojci života mogli nastati izvan Zemlje i kasnije biti dopremljeni na naš planet preko asteroida.

Time se podupire ideja da podrijetlo života na Zemlji nije izoliran fenomen, već dio šire kemijske evolucije koja se odvijala diljem svemira.