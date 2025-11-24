Google nakon ChatGPT-ja: Kakve je tektonske promjene div iz Mountain Viewa uveo i gdje još traži odgovore

Otkako je OpenAI krajem 2022. lansirao ChatGPT i uzdrmao cijelu industriju, Google je prošao kroz najdublju transformaciju u svojoj povijesti. Tvrtka je u tri godine reorganizirala ključne timove, ubrzala ulaganja u generativnu umjetnu inteligenciju i pokušala ojačati poziciju u području koje je i sama godinama gradila, ali u kojem ju je OpenAI pretekao
Iako je Google još 2016. najavio strategiju 'AI first', kada je OpenAI lansirao ChatGPT 2022. godine, bilo je jasno da je pomalo 'izgubio kompas'. U kompaniji je zavladala mješavina frustracije i olakšanja - frustracije jer mnogi interni AI projekti nikada nisu ugledali svjetlo dana, a olakšanje jer su konačno dobili jasnu motivaciju za brže pokretanje vlastitih modela, piše Business Insider.
Googleovi timovi, uključujući DeepMind, već su godinama radili na velikim jezičnim modelima (LLM), ali se strahovalo od lansiranja nedovoljno sigurnih chatbotova. Nakon pojave ChatGPT-ja, DeepMind je nakratko razvijao svoj chatbot Sparrow, no projekt je ugašen kad su spojeni DeepMind i Google Brain. Od tada se sve snage usmjeravaju u Gemini.
U naredne tri godine Google je ugradio generativnu umjetnu inteligenciju u gotovo sve ključne proizvode: Search, YouTube i Android. Najnovija verzija modela, Gemini 3, lansirana je izravno u Google Search – prvi put je tvrtka odmah ugradila svoj najnapredniji model u temeljni proizvod.
Paralelno s time, Googleov cloud postaje sve veći izvor prihoda, a potražnja za Googleovim AI čipovima naglo raste. Tvrtka je u prvom tromjesečju uprihodila više od 100 milijardi dolara. Prema navodima zaposlenika, Googleova ključna prednost je to što posjeduje cijeli tehnološki lanac: od istraživača i modela, preko globalnih proizvoda poput Searcha i Mapsa, do cloud infrastrukture koju koriste i konkurenti.
Sundar Pichai o ChatGPT-ju
Izvršni direktor Googlea i Alphabeta Sundar Pichai nedavno je upitan kako mu je bilo gledati da 'mala tvrtka iz San Francisca', OpenAI, lansira ChatGPT, na što je odgovorio: 'Google je već tada imao vlastite AI proizvode u razvoju, uključujući internu verziju chatbota. No, moram priznati, zasluge pripadaju OpenAI-u i svaka im čast. Oni su jednostavno prvi izašli s proizvodom.'
U trenutku lansiranja ChatGPT-ja, OpenAI je imao snažnu podršku Microsofta, izravnog Googleova konkurenta, a cijeli je događaj u industriji percipiran kao izazov njegovoj dominaciji. The New York Times tada je pisao da je u Googleu proglašen code red, odnosno stanje uzbune, nakon čega je Pichai preusmjerio niz timova da bi ubrzali AI inicijative.
Pichai je trenutak izlaska ChatGPT-ja usporedio s ranijim tehnološkim prekretnicama koje su iznenadile velike tvrtke. Prisjetio se 2006. godine, kad je Google radio na pretraživanju videosadržaja, a YouTube se 'pojavio niotkuda'. Prisjetio se i razdoblja u kojem je Facebook dominirao objavama s fotografijama, sve dok nije stigao Instagram. Kasnije će Google kupiti YouTube, a Facebook će preuzeti Instagram.
'Znali smo da bismo, u nekom drukčijem svijetu, vjerojatno lansirali vlastiti chatbot samo nekoliko mjeseci kasnije. No tada još nismo imali verziju kojom bi korisnici bili zadovoljni. Imala je previše problema da bismo je mogli pustiti pod Googleovim imenom', pojasnio je Pichai, prenosi Business Insider.
Istaknuo je i da je Google godinama značajno ulagao u razvoj umjetne inteligencije, od istraživačkih timova i vlastitih čipova do infrastrukture, te da je kompanija bila dobro pozicionirana u trenutku u kojem se ChatGPT pojavio. 'Kad je ChatGPT lansiran, za razliku od dojma koji su mnogi imali izvana, ja sam zapravo bio uzbuđen. Znao sam da se okvir pomaknuo, da je prozor mogućnosti otvoren', rekao je Pichai.
Dodao je i da Google nije odmah izbacio vlastiti chatbot jer je procijenjeno da kompanija ima veći 'reputacijski rizik' od OpenAI-a, odnosno da bi eventualni propusti u ranoj fazi mogli narušiti povjerenje korisnika. U ožujku 2023. Google je napokon predstavio svog AI asistenta, najprije pod imenom Bard, a kasnije preimenovanog u Gemini.
AI Overviews
U središtu Googleova rasta i dalje je tražilica, najvrjedniji dio poslovanja. A upravo tu dolazi do najvećih promjena. Uvođenje AI Overviewsa – sažeti, automatski odgovori koje generira umjetna inteligencija – mijenja način na koji korisnici dolaze do informacija, ali i sustav oglašavanja koji financira Googleov poslovni model.
Analitičari iz EMARKETER-a predviđaju da će Googleov udio na tržištu oglasa povezanih s pretraživanjem prvi put pasti ispod 50 posto. Do kraja 2026. taj bi udio mogao iznositi 48,9 posto.
Liz Reid, čelnica Google Searcha, kaže da se broj ukupnih pretraga i dalje povećava i da nove AI funkcije korisnicima olakšavaju dolazak do odgovora. Naglašava i da chatbotovi ne mogu zamijeniti proizvode koje korisnici žele vidjeti prije kupnje, što je i dalje najvrjedniji segment oglašavanja.
Unatoč tome, mnoge medijske kuće već bilježe pad posjeta s Googlea. Pewovo istraživanje na uzorku od 900 korisnika pokazuje da se na klasične linkove klikne dvostruko rjeđe kada se prikaže AI Overviews. Google odbacuje metodologiju istraživanja i kaže da nije reprezentativno.
Stručnjaci za SEO upozoravaju na veći problem: ako ljudi prestanu stvarati sadržaj jer ne mogu ostvariti prihod, web kao cjelina gubi izvor podataka koji pogoni AI modele. 'Ako izdavači ne mogu zaraditi, prestat će objavljivati. A onda postaje nejasno na temelju čega će AI sustavi uopće generirati odgovore', kaže Lily Ray iz Amsivea.
Neki u industriji govore i o svojevrsnoj prijetnji za cijeli web, jer ako ljudi prestanu stvarati sadržaj u slučaju da im AI uzima publiku i prihod, internet kakav poznajemo mogao bi se raspasti na temeljnoj razini. Direktor Cloudflarea, Matthew Prince, upozorava da modeli koji generiraju odgovore bez otvaranja stranica mogu ugroziti temelje ekonomije interneta. 'Ako kreatori sadržaja ne mogu izvući vrijednost iz onoga što rade, prestat će stvarati originalni sadržaj', kaže Prince.
Jedno od mogućih rješenja koje se sve češće spominje jest novčana kompenzacija za stranice čiji se sadržaj koristi za treniranje AI modela. No Google za sada ne otkriva razmišlja li o takvom pristupu.
Tvrtka tvrdi da se nalazi u još jednom 'širenju platforme', kao i u svim prethodnim tehnološkim preokretima. Izvršni direktori uvjeravaju tržište da će se rast nastaviti, a dio industrije upozorava da se ekosustav weba raspada brže nego što se na njega stigne reagirati.