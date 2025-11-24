Google nakon ChatGPT-ja: Kakve je tektonske promjene div iz Mountain Viewa uveo i gdje još traži odgovore

Izvršni direktor Googlea i Alphabeta Sundar Pichai nedavno je upitan kako mu je bilo gledati da 'mala tvrtka iz San Francisca', OpenAI, lansira ChatGPT, na što je odgovorio: 'Google je već tada imao vlastite AI proizvode u razvoju, uključujući internu verziju chatbota. No, moram priznati, zasluge pripadaju OpenAI-u i svaka im čast. Oni su jednostavno prvi izašli s proizvodom.'

U trenutku lansiranja ChatGPT-ja, OpenAI je imao snažnu podršku Microsofta, izravnog Googleova konkurenta, a cijeli je događaj u industriji percipiran kao izazov njegovoj dominaciji. The New York Times tada je pisao da je u Googleu proglašen code red, odnosno stanje uzbune, nakon čega je Pichai preusmjerio niz timova da bi ubrzali AI inicijative.

Pichai je trenutak izlaska ChatGPT-ja usporedio s ranijim tehnološkim prekretnicama koje su iznenadile velike tvrtke. Prisjetio se 2006. godine, kad je Google radio na pretraživanju videosadržaja, a YouTube se 'pojavio niotkuda'. Prisjetio se i razdoblja u kojem je Facebook dominirao objavama s fotografijama, sve dok nije stigao Instagram. Kasnije će Google kupiti YouTube, a Facebook će preuzeti Instagram.

'Znali smo da bismo, u nekom drukčijem svijetu, vjerojatno lansirali vlastiti chatbot samo nekoliko mjeseci kasnije. No tada još nismo imali verziju kojom bi korisnici bili zadovoljni. Imala je previše problema da bismo je mogli pustiti pod Googleovim imenom', pojasnio je Pichai, prenosi Business Insider.

Istaknuo je i da je Google godinama značajno ulagao u razvoj umjetne inteligencije, od istraživačkih timova i vlastitih čipova do infrastrukture, te da je kompanija bila dobro pozicionirana u trenutku u kojem se ChatGPT pojavio. 'Kad je ChatGPT lansiran, za razliku od dojma koji su mnogi imali izvana, ja sam zapravo bio uzbuđen. Znao sam da se okvir pomaknuo, da je prozor mogućnosti otvoren', rekao je Pichai.

Dodao je i da Google nije odmah izbacio vlastiti chatbot jer je procijenjeno da kompanija ima veći 'reputacijski rizik' od OpenAI-a, odnosno da bi eventualni propusti u ranoj fazi mogli narušiti povjerenje korisnika. U ožujku 2023. Google je napokon predstavio svog AI asistenta, najprije pod imenom Bard, a kasnije preimenovanog u Gemini.