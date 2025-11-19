Google navodno radi na svojoj verziji popularne značajke na iPhoneu: Evo što se sprema

Android korisnici moći će razmjenjivati kontakte jednostavnim približavanjem telefona drugom Androidu. Značajka je trenutno u fazi testiranja

Tijekom WWDC-a 2023. Apple je predstavio NameDrop, značajku koja omogućuje da se dva iPhonea približe jedan drugome kako bi automatski razmijenili personalizirane postere kontakata i brojeve telefona. Isti se postupak odvija i kada se približe iPhone i Apple Watch. Za korisnike iPhonea riječ je o jasnom ubrzanju procesa razmjene kontakata. Ako se prijenos započne dok su uređaji unutar dometa AirDropa, a zatim jedan od njih izađe iz tog dometa, ostatak razmjene odvija se sigurno putem interneta. Korisnik može odabrati želi li obostranu razmjenu postera kontakta ili želi samo primiti tuđe podatke bez dijeljenja vlastitih.

NameDrop koristi NFC za inicijalno 'rukovanje' između uređaja, isti mehanizam koji omogućuje beskontaktno plaćanje putem Apple Paya. Nakon što NFC signalizira da korisnici žele razmijeniti informacije, AirDrop preuzima proces: Bluetooth služi za otkrivanje uređaja, a Wi-Fi za prijenos. Tako NFC pokreće postupak, a AirDrop ga završava. Google navodno razvija Android verziju ove značajke, interno nazvanu 'Gesture Exchange' ili 'Contact Exchange'. Prema insajderima koji su vidjeli značajku, korisnici mogu birati koje podatke žele podijeliti, a ponuđene su tri kategorije: fotografija, broj mobitela i email adresa, piše PhoneArena.

iPhone 17 službeno stigao u Hrvatsku Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina / tportal.hr / Neven Bučević / Apple / Hrvatski Telekom