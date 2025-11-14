ĆEKA SE OCJENA

Je li Google prekršio Akt o digitalnim tržištima? Europska komisija pokreće istragu

L. Š.

14.11.2025 u 14:16

Google
Google Izvor: EPA / Autor: Vincent Jannink
Bionic
Europska komisija službeno je pokrenula postupak kojim se treba ocijeniti primjenjuje li Google poštene, razumne i nediskriminirajuće uvjete pristupa internetskim stranicama na tražilici Google Search, što je obveza na temelju Akta o digitalnim tržištima, priopćili su iz Komisije

Praćenje koje provodi Komisija pokazalo je da postoje naznake da Google, na temelju svojih'pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica', lošije rangira internetske stranice i sadržaje informativnih medija i drugih izdavača u svojim rezultatima pretraživanja ako te internetske stranice obuhvaćaju sadržaje komercijalnih partnera. Google tvrdi da je cilj ih pravila suzbiti prakse kojima se navodno želi manipulirati rangiranjem rezultata pretraživanja.

Komisijina istraga posebno je usmjerena na Googleova 'pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica' i način na koji se ta pravila primjenjuju na izdavače. Čini se da ta pravila izravno utječu na uobičajen i legitiman način kojim izdavači monetiziraju svoje internetske stranice i sadržaj.

