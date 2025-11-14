Je li Google prekršio Akt o digitalnim tržištima? Europska komisija pokreće istragu

Praćenje koje provodi Komisija pokazalo je da postoje naznake da Google, na temelju svojih'pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica', lošije rangira internetske stranice i sadržaje informativnih medija i drugih izdavača u svojim rezultatima pretraživanja ako te internetske stranice obuhvaćaju sadržaje komercijalnih partnera. Google tvrdi da je cilj ih pravila suzbiti prakse kojima se navodno želi manipulirati rangiranjem rezultata pretraživanja.

Komisijina istraga posebno je usmjerena na Googleova 'pravila o zlouporabi ugleda internetskih stranica' i način na koji se ta pravila primjenjuju na izdavače. Čini se da ta pravila izravno utječu na uobičajen i legitiman način kojim izdavači monetiziraju svoje internetske stranice i sadržaj.