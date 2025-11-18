Google pokrenuo Gemini 3: 'Ovo je najinteligentniji model do sada'

Gemini 3, koji dolazi 11 mjeseci nakon druge generacije tog modela, čini se da, na papiru, zadržava Google na čelu utrke za razvoj umjetne inteligencije.

Čelnici kompanije naglasili su na konferenciji za novinare vodeću poziciju Geminija 3 na nekoliko popularnih ljestvica lidera u toj industriji koje mjere performanse modela umjetne inteligencije.

Glavni izvršni direktor Googlea, Sundar Pichai, ocijenio je Gemini 3 njihovim "najinteligentnijim modelom" do sada, u objavi na Googleovu blogu.

Google je naglasio da Gemini 3, za razliku od ranijih verzija, već od samog početka podržava nekoliko proizvoda za potrošače i poduzeća koji generiraju prihode.