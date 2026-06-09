Google je možda na vaše računalo instalirao povećeg uljeza. Evo kako ga se riješiti

Čini se kako je Chrome potiho upisivao model umjetne inteligencije Gemini Nano na korisničke uređaje kao dio implementacije koja nije uključivala upit za pristanak, obavijest i očitu mogućnost isključivanja

Ako vam se čvrsti disk u posljednje vrijeme čini pretrpanim i ne možete shvatiti zašto, mogući krivac je Googleov web preglednik Chrome. Naime, moguće je kako je taj preglednik potiho upisivao model umjetne inteligencije Gemini Nano, težak četiri gigabajta, na korisničke uređaje kao dio implementacije koja nije uključivala upit za pristanak, obavijest i očitu mogućnost isključivanja. Datoteka pokreće skup AI značajki na uređaju, uključujući otkrivanje prijevara i pomoćnika za sastavljanje teksta. Ako je izbrišete, ponovno će se instalirati. Evo kako možete provjeriti je li na vašem računalu i što možete poduzeti.

O čemu se radi Gemini Nano je AI model koji radi na uređajima poput pametnih telefona i prijenosnih računala, ne u računalnom oblaku. Čini se kako je instalirana na pojedine uređaje koji koriste Chrome bez znanja i dopuštenja vlasnika. To će se dogoditi samo ako uređaj ispunjava hardverske zahtjeve. Zasad još nije poznato koliko se neovlaštenih instalacija ovog tipa dogodilo. Gemini Nano obavlja zadatke poput otkrivanja lažnih telefonskih poziva, pomaganja u pisanju tekstualnih poruka, sažimanja snimaka i analize snimaka zaslona pametnih telefona Pixel. Nemoje ga pomiješati s načinom rada AI Mode u adresnoj traci. Ako koristite AI Mode, vaši upiti bivaju usmjereni na Googleove poslužitelje za Gemini, ne za Gemini Nano. Glasnogovornik Googlea ustvrdio je kako će se Gemini Nano automatski deinstalirati ako uređaj nema dovoljno resursa, poput procesorske snage, memorije, prostora za pohranu ili propusnosti mreže. U toj su tvrtci u veljači počeli uvoditi mogućnost isključivanja i uklanjanja spornog modela izravno u postavkama Chromea. Tvrde kako nakon isključivanja neće više biti preuziman ili nadograđivan. Kako se riješiti AI modela Gemini Nano? Prvo provjerite je li instaliran. Mac Otvorite Finder.

Kliknite Go u gornjoj traci izbornika i držite tipku Option dok se u padajućem izborniku ne pojavi Library.

Kliknite Library, pa zatim redom Application Support, Google, Chrome pa Default.

Provjerite postoji li mapa pod nazivom OptGuideOnDeviceModel. Nađete li ju i ako sadrži datoteku weights.bin, AI model je instaliran.

Otvorite Chrome i kliknite izbornik s tri točke u gornjem desnom kutu.

Kliknite Settings, zatim System i isključite On-device AI. Windows Postoji nekoliko načina za provjeru je li Gemini Nano instaliran. Jedan od načina je putem naredbe Run. Pritisnite tipke Windows i R

Zalijepite %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data\OptGuideOnDeviceModel

Pritisnite Enter.

Provjerite je li tamo datoteka weights.bin.