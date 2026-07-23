Googleu kazna od 890 milijuna eura: 'Ovo će pogoršati proizvode u Europi'

Od ukupnog iznosa kazne, 460 milijuna eura odnosi se na način prikazivanja rezultata u Googleovoj tražilici, a 430 milijuna eura izrečeno je zbog ograničenja u trgovini aplikacija Google Play.

Riječ je o dosad najvećoj kazni izrečenoj Googleu prema europskom Aktu o digitalnim tržištima, propisu kojim Bruxelles pokušava ograničiti moć najvećih tehnoloških platformi i otvoriti prostor njihovim konkurentima.

Google svoje usluge stavljao ispred konkurenata

Europska komisija zaključila je da je Google u rezultatima pretraživanja povlašteno prikazivao vlastite usluge povezane s internetskom kupnjom, rezervacijama hotela, putovanjima i drugim područjima.

Njegove su se usluge pojavljivale istaknutije i na višim pozicijama dok su konkurentske platforme dobivale manje vidljiv prostor u rezultatima pretraživanja.

Takva praksa, prema Komisiji, protivna je pravilima Akta o digitalnim tržištima, prema kojima takozvani nadzornici pristupa ne smiju vlastite proizvode i usluge rangirati povoljnije od usporedivih ponuda drugih kompanija.

Komisija je od Googlea zatražila da konkurentske usluge ubuduće tretira 'pošteno i bez diskriminacije' te im omogući usporedivu vidljivost u rezultatima pretraživanja.

Bruxelles je pritom naveo da je Google već počeo testirati promjene u načinu prikazivanja usluga poput kupnje i rezervacije letova te da ti potezi predstavljaju značajan napredak prema usklađivanju s pravilima.

Sporna i pravila trgovine Google Play

Drugi dio kazne odnosi se na poslovanje trgovine aplikacija Google Play. Komisija je zaključila da je Google razvojnim programerima postavljao ograničenja koja su im otežavala obavještavanje korisnika o povoljnijim ponudama izvan njegove trgovine.

Programeri tako korisnike nisu mogli slobodno usmjeravati na vlastite internetske stranice, druge trgovine aplikacija ili alternativne načine plaćanja kojima bi izbjegli naknade koje naplaćuje Google.

Akt o digitalnim tržištima zabranjuje najvećim platformama da sprečavaju poslovne korisnike u povezivanju s kupcima izvan njihovih ekosustava. Europska komisija tvrdi da potrošači moraju moći saznati postoji li jeftinija ponuda, čak i kada vlasnik trgovine aplikacija time ostaje bez provizije.

Google će zbog toga morati omogućiti razvojnim programerima da korisnicima izravnije predstave ponude dostupne izvan Google Playa.

Google: Ovo će pogoršati proizvode za Europljane

Google se usprotivio odluci, ustvrdivši da će tražene promjene pogoršati njegove proizvode i naštetiti europskim korisnicima i kompanijama.

Predsjednik Googlea za globalne poslove Kent Walker ocijenio je da odluka nije poticanje poštenog tržišnog natjecanja, već 'pogoršavanje proizvoda'. Tvrdi da će pravila prisiliti Google da ukloni značajke koje korisnicima odmah prikazuju cijene i dostupnost hotela, letova i restorana te oslabi sigurnosne mehanizme u trgovini Google Play.

Kompanija može osporiti odluku pred europskim sudovima i zatražiti privremenu odgodu njezine primjene.

Google mora provesti tražene promjene u roku od 60 dana. Ako ih ne provede, Komisija prema Aktu o digitalnim tržištima može izricati periodične novčane kazne do pet posto prosječnog dnevnog prometa kompanije. Za samo kršenje propisa moguće su kazne do deset posto ukupnog godišnjeg svjetskog prometa, odnosno do 20 posto u slučaju ponovljenih prekršaja.

Više od deset milijardi eura kazni

Google se već godinama nalazi pod povećalom europskih regulatora. Bruxelles mu je od 2017. izrekao više velikih kazni u slučajevima povezanima s internetskom kupnjom, operativnim sustavom Android i internetskim oglašavanjem.

Kompanija je nedavno izgubila žalbu na kaznu povezanu s Androidom, u slučaju u kojem je Europska komisija zaključila da je Google iskorištavao dominantan položaj mobilnog operativnog sustava da bi pogodovao svojoj tražilici i pregledniku Chrome.

Najnovija kazna ipak je mala u odnosu na financijsku snagu Alphabetova poslovanja. Googleova matična kompanija dan ranije objavila je da je u drugom tromjesečju ostvarila prihod od 119,8 milijardi dolara, 24 posto veći nego u istom razdoblju prošle godine, a neto dobit skočila joj je s 28,2 na 112,1 milijardu dolara.

Međutim golem rast nije proizašao samo iz Googleova osnovnog poslovanja: Alphabet je zabilježio oko 98 milijardi dolara dobiti povezane s rastom vrijednosti vlasničkih ulaganja, ponajprije udjela u SpaceX-u.

Odluka stiže usred napetosti sa SAD-om

Kazna je objavljena u osjetljivom trenutku za odnose Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump više je puta optuživao europske vlasti da pravilima, porezima i kaznama nepravedno ciljaju američke tehnološke kompanije.

Odluka dolazi neposredno prije isteka privremenog režima američkih carina za niz trgovinskih partnera. Dužnosnici Europske unije odbacili su tvrdnje da je vrijeme objave povezano s trgovinskim pregovorima, poručivši da Unija ima pravo regulirati kompanije koje posluju na njezinu tržištu.

Akt o digitalnim tržištima usvojen je kako bi se spriječilo da najveće digitalne platforme koriste kontrolu nad tražilicama, trgovinama aplikacija, operativnim sustavima i društvenim mrežama za zatvaranje korisnika u vlastite ekosustave i potiskivanje konkurenata.

Najnovijom odlukom Bruxelles šalje poruku da se ta pravila neće zadržati samo na upozorenjima. Google će sada morati mijenjati način na koji prikazuje svoje usluge europskim korisnicima, čak i ako kazna od 890 milijuna eura za kompaniju njegove veličine predstavlja tek malen financijski udarac.