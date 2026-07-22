Modeli se razvijaju nevjerojatnom brzinom, svaki novi je sposobniji od prethodnika, a mogućnost za primjenu AI-ja u cyber ratovanju se već testiraju

Kao što smo već pisali, OpenAI je priznao kako je kombinacija njegovih modela umjetne inteligencije samostalno probila zaštitu i upala u sustave Hugging Facea, neovisne platforme za hosting AI-ja, tijekom internog testa kibernetičke sigurnosti koji je krenuo po zlu. Modeli su navodno pobjegli iz svog izoliranog testnog okruženja i odatle došli do sustava Hugging Facea, u kojem su proboj isprva pripisali vanjskom AI agentu. OpenAI je detaljno opisao incident u objavi na službenom blogu.

Proboj je bio usredotočen na ExploitGym, javno hostirani benchmark modela za izvršavanje napada na temelju postojećih ranjivosti. Takve se alate često koristi u obuci modela za usavršavanje specifičnih vještina. Ovo je bio prvi poznati incident u kojem je testiranje rezultiralo stvarnim kibernetičkim napadom. Modeli koji su se oteli kontroli nisu trebali imati pristup internetu, osim specifičnog alata koji je modelima omogućavao instaliranje softverskih paketa koji bi im mogli biti potrebni za dovršetak zadatka. Ali, uspjeli su pronaći dosad neotkriveni sigurnosni propust u programu za instalaciju paketa, što su iskoristili za pristup širem internetu po volji. 'Nakon što su dobili pristup internetu, modeli su zaključili kako Hugging Face potencijalno hostira modele, skupove podataka i rješenja za ExploitGym. Temeljem toga tražili su i uspješno pronašli načine za pristup tajnim informacijama koje bi mogao koristiti za varanje evaluacije', navedeno je na službenom blogu OpenAI-ja. Tako su došli do testnih rješenja izravno iz produkcijske baze podataka Hugging Facea. OpenAI je identificirao i prijavio propuste te surađuje s Hugging Faceom na daljnjoj istrazi incidenta. Također su najavili implementaciju novih kontrola na testiranju modela i na povezanoj infrastrukturi, s ciljem sprječavanja sličnih incidenata u budućnosti. Nije jasno hoće li se OpenAI zbog incidenta suočiti s pravnim posljedicama. Izgubljena bitka