TikToku prijeti velika kazna EU-a: Čak ni privatni računi nisu dovoljno zaštićeni

Maloljetnici na TikToku mogu odabrati javni profil, nakon čega njihov sadržaj može vidjeti bilo tko, uključujući osobe koje nisu registrirane na platformi. Objave korisnika u dobi od 16 i 17 godina mogu se preporučivati i široj publici putem personaliziranog feeda 'For You'.

Komisija je u petak TikToku poslala preliminarne nalaze istrage pokrenute u veljači 2024. godine. Smatra da platforma nije dovoljno zaštitila korisnike mlađe od 18 godina te da njihove račune i sadržaj čini previše dostupnima drugim korisnicima i osobama koje uopće nemaju TikTok račun.

Prema preliminarnoj ocjeni Komisije, takva izloženost povećava rizik od neželjenih kontakata, kibernetičkog zlostavljanja i pristupa osoba koje žele iskoristiti djecu. Bruxelles upozorava i da fotografije, videosnimke i drugi sadržaji koje maloljetnici objave mogu trajno ostati dostupni na internetu te ih pratiti i u odrasloj dobi.

Problematični i privatni računi

Komisija smatra da ni postavljanje računa kao privatnog ne uklanja sve rizike. Profili maloljetnika mogu se pronaći pregledavanjem popisa pratitelja i računa koje prate drugi korisnici, dok su njihove profilne fotografije i dalje javno dostupne.

Zbog toga privatni račun, prema Komisiji, ne sprječava u potpunosti strance da pronađu maloljetnika i pokušaju s njim uspostaviti kontakt.

Aktom o digitalnim uslugama platforme dostupne djeci obvezne su osigurati visoku razinu privatnosti, sigurnosti i zaštite maloljetnika. Komisija preliminarno smatra da TikTok taj standard ne ispunjava jer njegove postavke otkrivaju previše podataka o računima i sadržaju mladih korisnika.

TikTok bi, prema preporuci Bruxellesa, trebao promijeniti postavke tako da sadržaj maloljetnika automatski mogu vidjeti samo korisnici koje su oni prihvatili.

Iako bi stariji maloljetnici mogli zadržati mogućnost dijeljenja sadržaja sa širom publikom unutar TikToka, njihove objave ne bi smjele biti dostupne globalnoj publici izvan platforme. Komisija također smatra da TikTok ne bi trebao putem feeda 'For You' preporučivati sadržaj koji objavljuju maloljetnici.

TikTok: Računi mlađih od 18 već su privatni

TikTok je poručio da će proučiti nalaze i konstruktivno surađivati s Komisijom, ali ističe da računi tinejdžera već imaju više od 50 unaprijed postavljenih sigurnosnih i privatnosnih značajki. Kompanija tvrdi da su računi korisnika mlađih od 18 godina automatski privatni te da mlađi tinejdžeri ne mogu koristiti izravne poruke niti se njihov sadržaj može pojavljivati u feedu 'For You'

Preliminarni nalazi ne znače da je TikTok već proglašen odgovornim za kršenje europskih pravila. Kompanija sada može pregledati dokumentaciju iz istražnog spisa i pisanim putem odgovoriti na tvrdnje Komisije. O nalazima će se paralelno savjetovati i Europski odbor za digitalne usluge.

Ako Komisija nakon toga potvrdi svoje stajalište, može donijeti formalnu odluku o neusklađenosti i izreći novčanu kaznu. Ona može dosegnuti do šest posto ukupnog godišnjeg svjetskog prometa kompanije, a visina bi ovisila o težini, trajanju i učestalosti povrede.

'Maloljetnici zaslužuju sigurno iskustvo od trenutka kada pristupe internetu. Akt o digitalnim uslugama zahtijeva od platformi da zaštitu maloljetnika ugrade u dizajn svojih usluga i poziva ih na odgovornost kada to ne učine. Visoka razina zaštite ne bi trebala biti mogućnost koju korisnik mora uključiti, nego zadana postavka', poručila je izvršna potpredsjednica Komisije Henna Virkkunen.

Šira istraga TikToka

Postupak je dio šire istrage usklađenosti TikToka s Aktom o digitalnim uslugama, pokrenute 19. veljače 2024. godine. Komisija navodi da je analizirala sučelje platforme, interne podatke i dokumente te razgovarala s policijskim službenicima i stručnjacima za zaštitu djece, zlostavljanje i neuropsihologiju.

Komisija je u veljači ove godine zasebno preliminarno zaključila da bi TikTok mogao kršiti europska pravila svojim dizajnom koji potencijalno izaziva ovisnost, uključujući beskonačno pomicanje sadržaja, automatsku reprodukciju, obavijesti i izrazito personaliziran sustav preporuka.

Istragom su obuhvaćeni i takozvani učinak 'zečje rupe', pri kojem algoritam korisnicima postupno preporučuje sve više sličnog i potencijalno štetnog sadržaja, kao i rizici povezani s djecom koja na platformi prijave netočnu dob. Postupak o tim pitanjima još traje.