VIDEO Orke se zalijeću u goleme ribe dok ih ne razbiju na komade: Znanstvenici imaju dvije teorije

'Mislimo da bi to moglo pomoći mlađim orkama da se lakše hrane, ali moguće je i da to jednostavno čine iz zabave. Poznato je da se orke igraju hranom ', rekla je Kathryn Ayres, znanstvenica iz neprofitne organizacije Beneath The Waves, piše Guardian.

U nekoliko zabilježenih slučajeva jedna bi orka držala oštrorepog bucnja u čeljustima dok bi druga ubrzala kretanje i udarila ga svom snagom. Budući da je riba prije toga bila mrtva, istraživači smatraju da takvo ponašanje možda nema isključivo praktičnu svrhu.

Na vrhu su hranidbenog lanca , jedini neprijatelj im je čovjek, a od ovih vrhunskih grabežljivaca strahuju ne samo pingvini, delfini, ptice i tuljani, već i morski psi i kitovi dvostruko veći od njih. Otuda i njihov drugi naziv - kit(ov) ubojica. Mnogi od nas u njih su se zaljubili gledajući kultni film 'Moj prijatelj Willy' (Free Willy) o orki u zatočeništvu, pravog imena Keiko, koju oslobodi njezin ljudski prijatelj Jesse. No ova veličanstvena životinja puno je više od toga. >>>Cijeli članak<<<

A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior. One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces. In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe

Ayres je prvi takav napad snimila kamerom GoPro u srpnju 2024. godine. Na snimci se čuje kako u šoku vrišti dok odrasli mužjak velikom brzinom udara u ribu nedaleko od njihova plovila.

'Kada pokraj broda vidite grabežljivca od nekoliko tona kako tom brzinom juri prema golemoj ribi, zvuk udarca i eksplozija tkiva potpuno vas preplave', rekao je morski biolog i snimatelj divljih životinja Erick Higuera iz meksičke neprofitne organizacije Conexiones Terramar, jedan od autora istraživanja.

Bucnjevi spadaju među najveće ribe na svijetu te mogu narasti više od tri metra i težiti do 2000 kilograma, a orke ih redovito love i jedu.

Na snimci koju je zabilježila Ayres vidi se ženka kako drži rep mrtve ribe dok odrasli mužjak ubrzava prema njoj. Neposredno prije udara ženka pušta plijen, nakon čega se čuje snažno pucanje, a tijelo ribe raspršuje se u oblak bijelih komadića. Mlada orka potom jede manje komade mesa, a odrasle životinje hrane se preostalim dijelom trupa.

Sličan događaj u rujnu 2025. godine snimio je organizator turističkih izleta. Odrasla ženka držala je mrtvog bucnja, a druga se orka velikom brzinom zaletjela u njega i razbila ga na tisuće dijelova. Oba su slučaja zabilježena u Kalifornijskom zaljevu uz meksičku obalu, ali nije poznato jesu li u njima sudjelovale iste životinje.

Jedno od mogućih objašnjenja jest da orke tako razbijaju debelo i gumasto tijelo bucnja na manje komade koje mladunci, zbog manjih čeljusti, lakše mogu pojesti. No one su poznate i po društvenim trendovima te grubim igrama koje nemaju očitu praktičnu svrhu. Tijekom 1980-ih jedna je skupina orki počela nositi mrtve losose na glavi poput šešira, a taj se neobičan običaj nedavno ponovno pojavio.

Pozornost je privukla i njihova populacija uz obale Španjolske i Portugala zbog neuobičajenih susreta s brodovima. 'Bacaju alge jedne na druge, surfaju na valovima koje stvaraju brodovi i sudjeluju u složenim taktičkim igrama', rekao je Higuera, dodajući: 'Igra je jedan od temeljnih stupova društva orki.'

Znanstvenici zasad ne mogu potvrditi je li ovo mrcvarenje riba prvenstveno način pripreme hrane za mladunce ili još jedan primjer složenog društvenog ponašanja jednih od najinteligentnijih životinja u oceanima.