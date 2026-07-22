Samsung predstavio nove preklopne uređaje, ali i nagovijestio što je sljedeće

Samsung je na svom Galaxy Unpacked događanju, koji se ovog puta održao u Londonu, predstavio cijeli niz novih uređaja, od kojih su neki privukli puno pozornosti

Već tradicionalno krajem srpnja ili početkom kolovoza, Samsung predstavlja nove članove svoje preklopne serije pametnih telefona. No, ove su godine već tradicionalni Z Fold i Z Flip dobili još jednog člana - Z Fold Ultra. Kako je istaknuto na predstavljanju, Galax Z Fold8 predstavlja potpuno novi oblik preklopnog uređaja, dok Ultra verzija zadržava oblik i dimenzije dosadašnjeg Z Folda. 'Nova Galaxy Z serija pruža više izbora nego ikad prije', istaknuli su iz Samsunga na predstavljanju. Naglasak je u sva tri uređaja i dalje na umjetnoj inteligenciji, kako onoj Samsungovoj (Galaxy AI), tako i na onoj partnerskoj (Gemini Intelligence od Googlea). 'Kako umjetna inteligencija postaje sve naprednija i samostalnija, mobilni uređaji postat će najosobnija ulazna točka prema iskustvima koja razumiju i prilagođavaju se svakom korisniku', izjavio je TM Roh, glavni izvršni direktor, predsjednik i voditelj odjela Device eXperience (DX) tvrtke Samsung Electronics. 'Postavljanjem standarda za preklopne uređaje ponovno unapređujemo premium mobilno iskustvo i otvaramo novo razdoblje inteligencije većem broju ljudi.' Novi Galaxy Z Fold8 - ni prevelik, ni premalen

Galaxy Z Fold8 potpuno je novi preklopni uređaj, drugačijeg oblika od bilo čega što je Samsung do sad predstavio. Dizajniran je, prije svega, da stane na dlan. S vanjskim ekranom dijagonale 5,5 inča, te unutarnjim ekranom dijagonale 7,6 inča, ono što ga čini drugačijim od ostalih je omjer zaslona. Glavni zaslon ima omjer 4:3, dok unutarnji zaslon ima omjer 10:16 i savršene je veličine za konzumaciju multimedije i društvenih mreža. Sa samo 201 gramom težine, ovo je ujedno i najlakši Galaxy Z Fold uređaj do sad. Pokreće ga procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 za Galaxy, a da može pratiti tempo korisnika brine se baterija kapaciteta 4800 mAh. Boljka svih preklopnih telefona na tržištu je vidljiva brazda koja nastaje zbog preklapanja ekrana. Samsung je uložio prilično vremena i novca u istraživanje i razvoj novog ekrana i tehnologije preklapanja. Tako je razvijen Samsung Flex Titanium, tehnologija koja donosi dodatni izuzetno tanki sloj titana ispod samog ekrana, kako bi uređaj zadržao svoju izdržljivost i čvrstoću. Kombinacijom folije od legure titana i unaprijeđene titanske ploče, Flex Titanium dodatno učvršćuje potporu zaslonu, bolje raspoređuje pritisak i apsorbira udarce te s vremenom smanjuje vidljivost pregiba. Ekran ima svjetlinu od 3000 nita, što osigurava da se sve što je na njemu može vidjeti i pri snažnom srpanjskom suncu, Vision Booster tehnologiju i završnu obradu zaslona koja smanjuje odsjaj. Galaxy Z Fold8 opremljen je s 10 MP selfie kamerom, 10 MP glavnom kamerom i sustavom dvostruke stražnje kamere koji se sastoji od dvije kamere od 50 MP, s mogućnošću Dual Recordinga za istovremeno snimanje s prednjom i stražnjom kamerom, te My FanCam sustavom koji automatski prati odabrani subjekt i prilagođava kadar. Galaxy Z Fold8 Ultra - veliki brat za produktivnost

Ono što je prije bio Galaxy Z Fold, sad je postao Ultra, najjači Samsungov preklopni model. S velikim glavnim zaslonom od 8 inča i vanjskim zaslonom od 6,5 inča, ovo je uređaj koji je osmišljen za napredne korisnike koji traže mogućnost multitaskinga. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, uz bateriju kapaciteta od 5000 mAh s novom arhitekturom punjenja i dvostrukim putem napajanja te grafitnom strukturom hlađenja, a sve je to smješteno u kućište koje je debelo tek 4,1 milimetar. Dolazi s glavnom kamerom od 200 MP i ultraširokokutnom kamerom od 50 MP za snimanje najsitnijih detalja, a u kombinaciji s Nightography tehnologijom, fotografije koje se snimaju noću izgledaju kao da su snimljene uz puno više svjetla nego što to jest u stvarnosti. Treba napomenuti i mogućnost snimanja 8K videozapisa uz novi APV kodek te Cine LUT za filmsku kontrolu boja. Galaxy Z Flip8 - najtanji, a pun AI-ja

Preklopni Z Flip uređaji privlačili su pažnju onih korisnika koji ne žele sa sobom nositi veliki telefon, ali žele imati sve mogućnosti koje takav telefon nudi. Samsung je u novom Flipu8 dodatno pojačao prisutnost i mogućnosti umjetne inteligencije, za AI-native iskustvo. Mase od svega 180 grama i debljine od 6,1 milimetara, ovo je najtanji i najlakši flip do sad. Novost je FlexWindow iskustvo kao svakodnevno AI-native sučelje koje korisnicima približava informacije, radnje i pomoć upravo onda kada su im najpotrebnije. Tako prikazuje aplikacije, korisne informacije i radnje izravno na vanjskom zaslonu, a uz Now Brief donosi pravovremene informacije i preporučene sljedeće korake. Također, omogućuje jednostavniji pristup automatizaciji putem Gemini Intelligencea. Kamera od 50 MP uz ProVisual Engine pruža najnaprednije selfie iskustvo do sad jer lex Mode omogućuje snimanje bez korištenja ruku iz različitih kutova, a Camcoder Grip uz Zoom Rocker osigurava stabilnije snimke. Nova generacija AI agenata optimizirana za preklopne uređaje Nova razina umjetne inteligencije su AI agenti koji razumiju što je pojedinom korisniku važno i tako iskustvo korištenja pametnog telefona čine još osobnijim. Omogućuju korisnicima da od upita do željenog rezultata dolaze uz manje koraka, a automatizacija aplikacija sad podržava više od 40 aplikacija i usluga. Iz Samsunga ističu da korisnici imaju mogućnost izbora i potpunu kontrolu nad načinom korištenja njihovih podataka, a što se tiče AI obrade ona se vrši na samom uređaju zahvaljujući Personal Data Engineu (PDE). One UI 9.0 donosi i nadzornu ploču AI Assistant Activity, koja korisnicima na jednom mjestu prikazuje sve AI automatizacije koje se izvršavaju u njihovo ime. Također, cijela serija donosi i unaprijeđene Privacy Alerts, upozorenja koja proaktivno upozoravaju korisnika o mogućim rizicima za privatnost. Sva tri uređaja dostupna su za prednarudžbu, a u slobodnoj prodaji u Hrvatskoj će se pronaći poslije 7. kolovoza. Ali to nije sve...

Samsung je u Londonu predstavio i dva nova pametna sata - Samsung Galaxy Watch Ultra2 i Watch9. Kako su istaknuli, Ultra2 je najsnažniji i najnapredniji Galaxy Watch do sad, napravljen za ekstremne uvjete i zahtjevne korisnike. Dolazi s cijelim nizom specijaliziranih načina rada, uz Trail Run značajku koja detaljno prati nadmorsku visinu i napredak pri usponu, ali i Nutrition Alert, novi dodatak već postojećoj značajki Sweat Loss, koja procjenjuje kad korisnik treba unositi tekućinu prilikom većih napora. S certifikatima IP69K i 10ATM, Ultra2 može poslužiti i kao ronilački sat. Opremljen je baterijom od 800 mAh sati, a pokreće ga Snapdragon Wear Elite. Osim toga tu je i zaslon sa svjetlinom od 5000 nita, za jasnu vidljivost i na jakom suncu. Sve je to upakirano u kućište od titanija, otporno na udarce, kako bi se osigurala što veća izdržljivost. S druge strane, Watch9 nešto je manji, ali ništa manje impresivan. Namijenjen je za korisnike koji brinu o svojoj dobrobiti i žele izgraditi zdravije navike. Ima lagano aluminijsko kućište i prepoznatljivu Watch siluetu, a pokreće ga Snapdragon Wear Elite platforma. Za razliku od Ultre, Watch9 ima bateriju od 390 mAh, koja bi trebala moći izdržati tempo tijekom cijelog dana. Iz Samsunga posebno naglašavaju kako oba sata imaju brojne zdravstvene značajke koje pokreće umjetna inteligencija. Tako BioActive senzor kontinuirano prikuplja biometrijske podatke o životnim navikama korisnika, kako bi stvorio dublju sliku o njihovom zdravlju. Zatim te podatke pretvara u jednostavne poruke i savjete korisnicima. Među ostalim, prati poremećaje disanja tijekom spavanja, osnovne zdravstvene pokazatelje, zdravlje srca, optimizira trening, pruža uvid u fizičku spremnost te štiti zdravlje sluha pomoću upozorenja na opasne razine buke. Baš kao i telefoni i Galaxy Watch uređaji dostupni su za prednarudžbu, a u slobodnoj prodaji bit će od 7. kolovoza 2026. godine. I na kraju...