ChatGPT kao rame za plakanje? Zašto mu ljudi sve češće govore svoje probleme

Nešto što se prije samo nekoliko godina činilo kao tehnološka zanimljivost sada se učvršćuje kao jedna od glavnih upotreba generativne umjetne inteligencije

Razgovor s ChatGPT-om o prekidu veze, traženje savjeta prije donošenja važne odluke ili podrške za ublažavanje anksioznosti postalo je sve češća praksa, posebno među mladima. Nešto što se prije samo nekoliko godina činilo kao tehnološka zanimljivost sada se učvršćuje kao jedna od glavnih upotreba generativne umjetne inteligencije. Podaci podupiru ovaj trend.

Prema izvješću Harvard Business Reviewa, najčešća upotreba generativne umjetne inteligencije je emocionalna podrška ili druženje, ispred upravljanja osobnim životom, traženja smisla ili usvajanja zdravih navika. Još je studija Línea Directa iz 2025. godine otkrila kako devet od deset mladih Španjolaca u dobi od 16 do 19 godina koristi tehnologiju za traženje zdravstvenih informacija te kako se 24,8 posto Španjolaca okrenulo digitalnoj samodijagnostici kao svojoj prvoj opciji. U Meksiku, ovaj fenomen također dobiva na značaju. Prema šestom izdanju izvješća AXA Mind Health Report, 71 posto stanovništva kaže kako koristi alate umjetne inteligencije u svrhu traženja podrške vezane uz svoje mentalno zdravlje. Ovaj procvat podudara se s kontekstom obilježenim pogoršanjem mentalnog zdravlja. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje kako više od milijardu ljudi diljem svijeta živi s nekom vrstom poremećaja ili problema koji utječe na njihovo psihičko blagostanje. Međutim, rastuće oslanjanje na alate umjetne inteligencije također je izazvalo zabrinutost. Istraga koju je objavio Guardian upozorila je kako pojedini sustavi umjetne inteligencije integrirani u tražilice nude netočne zdravstvene informacije ili dekontekstualizirani sadržaj koji se korisnicima predstavlja kao pouzdan. Zbog utjecaja koji ove tehnologije mogu imati na živote ljudi, Europska unija uvrstila je sustave umjetne inteligencije primijenjene na zdravlje među područja koja podliježu najstrožim zahtjevima u Zakonu o umjetnoj inteligenciji.