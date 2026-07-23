Iz Slovenije dolaze opasne oluje: Evo gdje bi se mogle prosuti iznad Hrvatske

Kako javljaju slovenski lovci na oluje, a potvrđuju radarske snimke, središnjim i sjeveroistočnim dijelom zemlje trenutačno se kreću olujni sustavi koji dovode do povremenih oluja, tuča i jakog vjetra. Očekuje se da će dio tih oluja završiti i u Hrvatskoj
Oko 15 sati nekoliko jačih olujnih ćelija istreslo je snažne padaline između Slovenskih Konjica i Slovenske Bistrice te se kreće prema jugoistoku.
Nešto kasnije razvio se snažni olujni sustav u okolici Ljubljane, koji je, sudeći po fotografijama na stranici Neurje.si, doveo do tuče iznad mjesta Moravče u središnjoj Sloveniji.
Radarska simulacija koju je ranije u četvrtak objavio Istramet prikazuje da su danas tijekom dana na području Gorskog kotara moguće jače padaline.