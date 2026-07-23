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Iz Slovenije dolaze opasne oluje: Evo gdje bi se mogle prosuti iznad Hrvatske

B. S.

23.07.2026 u 15:54

Radarska snimka načinjena oko 15 sati (u krugu), posljedice oluje u Moravčama
Radarska snimka načinjena oko 15 sati (u krugu), posljedice oluje u Moravčama Izvor: Screenshot / Autor: Neurje.si
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Kako javljaju slovenski lovci na oluje, a potvrđuju radarske snimke, središnjim i sjeveroistočnim dijelom zemlje trenutačno se kreću olujni sustavi koji dovode do povremenih oluja, tuča i jakog vjetra. Očekuje se da će dio tih oluja završiti i u Hrvatskoj

Oko 15 sati nekoliko jačih olujnih ćelija istreslo je snažne padaline između Slovenskih Konjica i Slovenske Bistrice te se kreće prema jugoistoku.

Nešto kasnije razvio se snažni olujni sustav u okolici Ljubljane, koji je, sudeći po fotografijama na stranici Neurje.si, doveo do tuče iznad mjesta Moravče u središnjoj Sloveniji.

Radarska simulacija koju je ranije u četvrtak objavio Istramet prikazuje da su danas tijekom dana na području Gorskog kotara moguće jače padaline.

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