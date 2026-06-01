Kako se jednostavno zaštititi od spywarea? Sve što vam treba već se nalazi na vašem uređaju

Napadi spywareom, odnosno aplikacijama za špijuniranje, više nisu iznimka nego pravilo. Najčešće su na udaru javne osobe, one za koje se vjeruju da na svojim uređajima imaju pohranjene vrijedne podatke. Ali ne odnosi se to samo na njih

Posljednjih 15 godina stručnjaci za računalnu sigurnost zabilježili su brojne, više ili manje uspješne, pokušaje hakera, koje sponzoriraju različite države, da upravo napadima spywareom kompromitiraju uređaje političara, novinara, kritičara i boraca za ljudska prava. U tim napadima koriste se skupi i sofisticirani alati koji im omogućavaju da hakiraju uređaj, instaliraju spyware i nestanu bez traga. Spyware potom operatorima daje gotovo potpun pristup uređaju i podacima na njemu. Tako je moguće snimati telefonske pozive, pratiti dopisivanje, pristupati fotografijama, ali i neprimjetno uključiti kameru i mikrofon te snimati sve što se događa oko samog uređaja. Nije rijetkost ni to da spyware bilježi i šalje točnu lokaciju žrtve.

Dosad su oni koji su bili na udaru hakera mogli štititi svoje uređaje specijaliziranim (i često skupim) programima i aplikacijama. No, kako je broj takvih napada iz godine u godinu sve veći, a osjetljivih podataka koji se nalaze na našim računalima i (posebice) pametnim telefonima sve više, Apple, Google i Meta ponudili su svoja rješenja, specijalizirana upravo za to da spriječe napad spywareom. Ona su dostupna svima, no da bi funkcionirala, potrebno ih je ručno uključiti. To znači da neke opcije na koje ste naviknuli tijekom korištenja pametnog telefona možda neće raditi u potpunosti, ali na svakome je da odvagne što mu je bitnije – sigurnost ili lakoća korištenja. Kako ističu u TechCrunchu, ova rješenja su izuzetno učinkovita, a nije ih komplicirano uključiti. Sve ovisi o tome kakav pametni telefon koristite. Appleov pristup zaštiti - zaključaj sve Appleov Lockdown Mode dostupan je na svim njihovim uređajima. Iako pruža visok stupanj zaštite, kako ističu, kad je uključen – uređaj neće funkcionirati onako kako ste naviknuli. Tako, primjerice, kad je uključen Lockdown Mode, bit će blokirani privitci u iMessageu (osim nekih fotografija, videa i audioporuka). Linkovi i pretpregled također će biti blokirani i prikazani kao web adresa koju korisnik može kopirati u preglednik i otvoriti je ako to želi. U Safariju će biti blokirani fontovi te neke fotografije i tehnologije, što bi surfanje internetom moglo učiniti zanimljivim iskustvom. Lockdown Mode također blokira pozive osoba s kojima niste bili u kontaktu posljednjih 30 dana preko FaceTimea.

Nije moguće dijeljenje ekrana i sadržaja putem SharePlaya, a dolazne pozivnice za Appleove servise su blokirane osim ako ih već niste dobili od pozivatelja. Onemogućen je i pristup Game Centru, a iz aplikacije Photos uklonjeni su dijeljeni albumi. Također, s fotografija koje se dijele maknuti su bilo kakvi meta podaci o lokaciji. Korisnik, osim toga, mora otključati uređaj da bi ga spojio s računalom ili kakvim dodatkom i odobriti vezu s lozinkom. Nema spajanja na otvorene ili javne WiFi mreže, kao ni na 2G ili 3G mobilne mreže. Kako bi uključio Lockdown Mode, treba otići u Settings i tamo odabrati Privacy & Security te pronaći Lockdown Mode na popisu. Nakon uključivanja Lockdown Modea, uređaj će se restartati. Treba imati na umu to da korisnik uvijek može ugasiti Lockdown Mode i ponovno ga uključiti prema potrebi. Googleov napredni program zaštite Google je svoj napredni program zaštite (Advanced Protection Program) pokrenuo još 2017. godine, a u međuvremenu je doradio neke opcije uključene u njega. Prije svega je usmjeren na zaštitu samog računa korisnika i čini ga otpornijim na različite napade zlonamjernih aktera. Među ostalima, to znači da ograničava pristup drugim pružateljima usluga i aplikacijama korisnikovom računu na Googleu, a pristup je omogućen samo kad on izrijekom da odobrenje za to.

Program omogućava i duboko skeniranje dolaznih poruka da bi se spriječili phishing napadi i zlonamjerni sadržaj. Automatski uključuje sigurno pretraživanje interneta u Chromeu te upozorava korisnika prilikom pokušaja posjeta opasnim web stranicama ili preuzimanja opasnih datoteka. Ako se neko pokuša ulogirati na njegov račun, Google će tražiti provjeru identiteta u nekoliko koraka. Za uključivanje napredne zaštite dovoljno je otići na službenu stranicu Advanced Protectiona, kliknuti Get Started i slijediti upute na ekranu. Treba imati na umu da će za uključivanje ovakve zaštite biti potrebno stvoriti fizički sigurnosni ključ (u obliku USB-a) ili softverski ključ, kao dodatni oblik verifikacije identiteta, uz postojeću lozinku. Također, Google će tražiti dodatnu e-mail adresu i telefon kako biste mogli vratiti pristup računu ako dođe do bilo kakve kompromitacije. Androidova zaštita za pametne telefone Baš kao i Appleov Lockdown Mode, Androidov Advanced Protection Mode donosi slične zaštitne značajke u Googleov mobilni operativni sustav. Osigurava zaštitu kroz Google Play Protect, uslugu koja štiti od malwarea i neželjenih aplikacija te provjerava sustav tražeći eventualno zlonamjerno ponašanje. Osim toga, zaključava ga kako bi spriječio instalaciju aplikacija i njihovo ažuriranje s nepoznatih izvora. Omogućava također Memory Taggin Extension (MTE) na uređajima koji podržavaju tu opciju, a radi se o posebnoj hardverskoj značajki koja štiti protiv određenih ranjivosti.

Sustav se automatski zaključava ako detektira sumnjivu aktivnost koja ukazuje na krađu, poput brzih i naglih pokreta (npr. ako vam ukradu telefon i odjure na biciklu ili motoru). Osim toga, automatski zaključava uređaj ako dulje vrijeme nije online, a ako je zaključan više od 72 sata, restarta ga, što čini izvlačenje podataka puno težim. Kad je uređaj zaključan, USB pristup je blokiran, kao i pristup 2G mrežama. Na Androidu je moguće instalirati samo aplikacije iz legitimnih trgovina. Sustav skenira poruke da bi spriječio 'neželjene i potencijalno štetne poruke', a linkovi dobiveni aplikacijom Messages od nepoznatih pošiljatelja bit će posebno označeni. Automatski se uključuje Android Safe Browsing te blokira pristup zlonamjernim web stranicama, forsira enkripciju HTTPS na svima njima i gasi neke funkcije JavaScripta, čime se smanjuje potencijal za hakerske napade putem preglednika, a korisnici mogu uključiti i Intrusion Logging, opciju koja pomaže istražiteljima otkriti odakle dolaze napadi spywareom. Kako bi uključili ovu opciju, korisnici na svom Androidu trebaju otići u Settings, pronaći Security and Privacy i pod Other Settings doći do Advanced Protection te Device Protection. Meta štiti najpopularniju aplikaciju za dopisivanje Diljem svijeta više od tri milijarde ljudi koristi WhatsApp, stoga ne iznenađuje to da se upravo ovom aplikacijom često šire različite prijevare, ali i neželjeni sadržaji. Kako bi zaštitio korisnike, početkom godine WhatsApp je lansirao opciju Strict Account Settings, koju korisnici sami moraju uključiti žele li dodatno osigurati privatnost i sigurnost dopisivanja. No opcije variraju ovisno o operativnom sustavu na uređaju.