Novi izazivač: Tko stoji iza kineskog startupa koji je pokazao kako je DeepSeek moguće ponoviti

Novi izazivač je 32-godišnji softverski inženjer koji je odbio Apple i vratio se iz Sjedinjenih Država u Kinu kako bi pokrenuo tvrtku

Sjećate li se DeepSeeka? Kineskog startupa za umjetnu inteligenciju koji je uzdrmao američku tehnološku industriju svojim modelom koji je gotovo bio ravan vodećim konkurentima, a obučavan je uz znatno nižu cijenu? Pa, čini se kako se priča ponavlja. Novi kineski model umjetne inteligencije koji je uzburkao svijet razvio je manje poznati startup Moonshot AI. Samo dva dana nakon lansiranja, Moonshot je obustavio nove pretplate nakon što je potražnja premašila njegove računalne kapacitete. Neočekivana potražnja za Moonshotovim modelom Kimi K3 proizlazi iz toga što se može mjeriti s najnaprednijim američkim konkurentima, poput OpenAI-jevog GPT-ja i Antropicovog Clauda, i u pojedinim aspektima ih i nadmašiti. Sve to besplatno.

Optužbe i strahovi Nakon što je Kimi K3 objavljen, američki dužnosnici i Anthropic ponovno su optužili Moonshot za destilaciju američkih modela, tehniku ​​u kojoj se jedan AI model obučava korištenjem izlaznih podataka iz drugog. Moonshot je porekao optužbe. Strahovi koji se šire među američkim tvrtkama i vladinim dužnosnicima naglašavaju važnost AI suparništva i njegove dalekosežne implikacije za gospodarstvo, obranu i nacionalnu sigurnost. Općenito, mogućnosti Kimi K3-a obnavljaju pitanja o učinkovitosti američkih ograničenja izvoza tehnologije. Novi model također dovodi u pitanje uvjerenje industrije kako vrhunski AI zahtijeva velika ulaganja u podatkovne centre i napredne čipove kojima je SAD ograničio pristup. Za razliku od većine američkih vlasničkih modela, Kimi K3 objavljen je kao model otvorene težine. To znači kako ga programeri mogu besplatno preuzeti, modificirati i pokrenuti na vlastitim web poslužiteljima, pozicionirajući ga za lakše usvajanje i šire globalno tržište. Ograničena pristupom AI hardveru i ulaganjima u usporedbi s američkim tvrtkama, Kina je prihvatila takozvane otvorene modele, za razliku od američkih konkurenata koji se uglavnom oslanjaju na modele s pretplatom i zadržavanje kontrole. To bi moglo biti primamljivo velikom broju organizacija jer će im omogućiti zadržavanje kontrole nad osjetljivim podacima.

Mlad, perspektivan i ambiciozan Moonshot AI je prije tri godine osnovao Yang Zhilin, softverski inženjer u ranim tridesetima iz jugoistočnog kineskog grada Shantou. Potencijal je pokazao rano dok je studirao na Sveučilištu Tsinghua, elitnijoj inženjerskoj školi u Kini, kod Tang Jiea, profesora koji će 2019. godine osnovati još jedan istaknuti startup za umjetnu inteligenciju, Z.ai. Yang je zatim otišao na Sveučilište Carnegie Mellon na doktorat iz računalnih znanosti, studirajući kod Ruslana Salakhutdinova, bivšeg direktora za umjetnu inteligenciju u Meta Platforms i Appleu. Do kraja studija odbio je ponudu za posao od višeg direktora Applea koji je bio izravno podređen Timu Cooku. Yang je kasnije rekao kako se odluka o pokretanju vlastite tvrtke svela na dva elementa: povoljno okruženje (vladine potpore, dostupnost financiranja rizičnim kapitalom, napredak u obrazovanju) i ogromne prilike koje nudi umjetna inteligencija.

Istaknuo se u kineskoj industriji umjetne inteligencije ne samo osnivanjem Moonshota u dobi od 32 godine, što ga je učinilo jednim od najmlađih poduzetnika u području umjetne inteligencije u zemlji, već i time što se odlučio vratiti u Kinu kako bi pokrenuo svoj pothvat. Od samog početka, Yang je imao velike ambicije. U jednom je podcastu 2024. rekao kako je ime startupa aluzija na njegov omiljeni album britanskog rock benda Pink Floyd Dark Side of the Moon, u nadi kako će 'postići nešto što bi stvorilo ogromnu vrijednost, ali bi također bilo izuzetno teško - slično slijetanju na Mjesec'. Moonshot je brzo dosegao nacionalnu slavu nakon što je 2023. izdao svoj prvi model Kimi, nazvan po Yangovom engleskom imenu. Iste godine Moonshot je osigurao gotovo 300 milijuna američkih dolara u prva dva kruga financiranja. Smanjivanje jaza Međunarodna pozornost koju je Kimi K3 privukao odražava uspon DeepSeeka početkom 2025., kada je njegov model zaključivanja R1 šokirao globalnu AI zajednicu. Ovaj put, K3 je isporučio performanse koje se približavaju graničnim sustavima poput OpenAI-jevog GPT 5.6 Sol i Anthropicovog Claudea Fable 5 na raznim referentnim vrijednostima. No, analitičari kažu kako Moonshotovo postignuće treba promatrati kroz drugačiju prizmu.