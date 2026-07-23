Značajno postignuće: Humanoidni roboti obavili su uspješnu operaciju na živom biću

Od početka projekta do operacije prošlo je devet mjeseci. Istraživači očekuju kako će putanja usavršavanja ove tehnike biti eksponencijalno brža

Po prvi put ikada humanoidni roboti kojima upravljaju kirurzi uspješno su izveli laparoskopsko uklanjanje žučnog mjehura kod svinja. Ova studija izvedivosti pokazala je kako humanoidni roboti mogu biti pouzdana pomagala u kirurgiji. Tim inženjera i kirurga sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu (UCSD) udružio se kako bi vidio koliko bi ovi dvonožni humanoidni roboti mogli biti korisni u operacijskoj sali.

Za laparoskopske operacije robotika je postala uobičajena, ali ne i humanoidna vrsta korištena u ovom slučaju.

Jedan od etabliranijih sustava za robotski potpomognute laparoskopije je da Vinci sustav, u kojem kirurg koristi konzolu za vođenje tri ili četiri robotske ruke - od kojih jedna kontrolira 3D kameru - kako bi izveo složene i precizne operacije.

Istraživači su prvo testirali finomotoričke sposobnosti robota, rukovanjem neživim predmetima i tipičnom kirurškom opremom u nizu zadataka na stolu, cijelo vrijeme vođeni vještom rukom pravog kirurga.

