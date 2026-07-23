Značajno postignuće: Humanoidni roboti obavili su uspješnu operaciju na živom biću

Od početka projekta do operacije prošlo je devet mjeseci. Istraživači očekuju kako će putanja usavršavanja ove tehnike biti eksponencijalno brža
Po prvi put ikada humanoidni roboti kojima upravljaju kirurzi uspješno su izveli laparoskopsko uklanjanje žučnog mjehura kod svinja.
Ova studija izvedivosti pokazala je kako humanoidni roboti mogu biti pouzdana pomagala u kirurgiji.
Tim inženjera i kirurga sa Sveučilišta Kalifornija u San Diegu (UCSD) udružio se kako bi vidio koliko bi ovi dvonožni humanoidni roboti mogli biti korisni u operacijskoj sali.
Za laparoskopske operacije robotika je postala uobičajena, ali ne i humanoidna vrsta korištena u ovom slučaju.
Jedan od etabliranijih sustava za robotski potpomognute laparoskopije je da Vinci sustav, u kojem kirurg koristi konzolu za vođenje tri ili četiri robotske ruke - od kojih jedna kontrolira 3D kameru - kako bi izveo složene i precizne operacije.
Istraživači su prvo testirali finomotoričke sposobnosti robota, rukovanjem neživim predmetima i tipičnom kirurškom opremom u nizu zadataka na stolu, cijelo vrijeme vođeni vještom rukom pravog kirurga.
Nakon što su bili sigurni kako je tim čovjek-robot spreman, prešli su na operaciju na anesteziranim svinjama, uklanjajući im žučne mjehure.
Ljudski kirurg upravljao je robotom s konzole, a drugi liječnik pomagao je uz krevet. U jednom trenutku operacija su nakratko uključili i drugog robota kako bi pomogao.
Obje operacije su uspješno završene, a u jednom slučaju je manje krvarenje brzo zaustavljeno.
Od početka projekta do operacije prošlo je devet mjeseci. Istraživači očekuju kako će putanja usavršavanja ove tehnike biti eksponencijalno brža.
Humanoidni robot djelovao je vrlo slično radu s komercijalno dostupnom robotikom. Bilo je potrebno nešto značajne latencije i ponovne kalibracije, u skladu s onim što bi se očekivalo od modela za dokaz koncepta.
Istraživači su ustvrdili kako je rad s humanoidnim robotom poboljšao kiruršku preciznost i smanjio umor kirurga.
Prednost dvonožnih robota je u tome što zauzimaju puno manje prostora od postojećih robotskih kirurških sustava i lakše ih je transportirati.
Zbog toga bi mogli biti korisni u situacijama kada nema dovoljno osoblja, pa i u svemiru, piše Science Alert.
Studija izvedivosti objavljena je u časopisu Nature.