Problemi na Facebook Messengeru: Nešto neobično se događa s porukama

Korisnici su tijekom današnjeg dana počeli prijavljivati probleme u radu jedne od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje, Facebook Messengera .

Naime, odaslane poruke kasne ili se uopće ne šalju. Brojni servisi koji prate rade internetskih usluga i društvenih mreža, poput Down Detectora, navode da su dobile brojne prijave o problemima.

Za sada nije poznato što je uzrok problema u radu Messengera i kad bi situacija mogla biti normalizirana.

