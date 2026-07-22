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Problemi na Facebook Messengeru: Nešto neobično se događa s porukama

M.Da.

22.07.2026 u 17:27

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Ch. Horz / imageBROKER / Profimedia
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Za sada nije poznato što je uzrok problema u radu Facebook Messengera i kad bi situacija mogla biti normalizirana

Korisnici su tijekom današnjeg dana počeli prijavljivati probleme u radu jedne od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje, Facebook Messengera.

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Naime, odaslane poruke kasne ili se uopće ne šalju. Brojni servisi koji prate rade internetskih usluga i društvenih mreža, poput Down Detectora, navode da su dobile brojne prijave o problemima. 

Za sada nije poznato što je uzrok problema u radu Messengera i kad bi situacija mogla biti normalizirana.

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